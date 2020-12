Cyberpunk 2077 obrywa w ostatnich dniach naprawdę sporo. Twórcy systematycznie wydają kolejne poprawki, z drugiej strony gracze wciąż natrafiają na nowe błędy. Niekiedy, jak teraz, na bardzo poważne.

Cyberpunk 2077 nie wczytuje save'ów

W głównej mierze krytykowane są konsolowe wersje Cyberpunk 2077. Nieprzypadkowo zresztą grę usunięto z PlayStation Store, a poza Sony swoją politykę zwrotów rozszerzył też Microsoft. W przypadku wersji PC jest lepiej, daleko od idealnie, ale tu wielu graczy dobrze się bawi. Niestety, wraz z kolejnymi godzinami spędzanymi przy produkcji CD Projekt RED napotykane są nowe błędy, a aktualnie nagłaśniany jest szczególnie kłopotliwy.

Zaczęły pojawiać się wpisy o problemach z ładowaniem save'ów. Nie są to odosobnione przypadki, a problem został już potwierdzony między innymi przez centrum pomocy GOG. O co chodzi? Okazuje się, że zapis stanu rozgrywki może ulec uszkodzeniu po przekroczeniu pewnego rozmiaru - prawdopodobnie 8 MB. Po wystąpieniu takiej sytuacji jego załadowanie staje się niemożliwe.

Uszkodzone save'y nie zostaną naprawione.

Rozwiązania tej sytuacji obecnie nie ma. Można jedynie polecać graczom kontrolowanie rozmiaru save'ów, bo w przeciwnym wypadku konieczne będzie skorzystanie ze starszych lub, w czarnym scenariuszu, startowanie z rozgrywką od zera. Błąd zostanie wyeliminowany w przyszłej aktualizacji gry, ale uszkodzone save'y nie zostaną naprawione.

Z wcześniejszych komentarzy wiemy, że niektórzy z Was sięgnęli po Cyberpunk 2077 w wersji PC. Uważajcie na powyższy błąd, no chyba, że mieliście już tę nieprzyjemność spotkać go u siebie?

