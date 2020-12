10 grudnia 2020 roku na długo zapadnie w pamięci wszystkich graczy w Polsce, bowiem tego dnia swoją premierę miał Cyberpunk 2077, League of Legends: Wild Rift oraz otrzymaliśmy dwie dobre gry RPG od Epic Games Store. Produkcja naszego rodzimego studia, od początku zbiera bardzo pozytywne oceny. Myślę, że możemy nawet powiedzieć, że gdyby nie liczne błędy i tzw. glitche, to spokojnie Cyberpunk 2077 mógłby otrzymać miano gry roku. I właśnie na błędach się dzisiaj skupimy, bowiem do gry zawitał patch 1.04.

New hotfix to #Cyberpunk2077 is now live on PlayStation consoles and PC. For Xbox systems, we are working to have the update out as soon as possible.



Here is the list of changes: https://t.co/k11sRdeI6g pic.twitter.com/RYDG2pMNRM