Decydujesz się na zwrot Cyberpunk 2077? A wiesz, że stracisz wtedy dostęp do gry? Są gracze, którzy okazują się takim obrotem spraw mocno zdziwieni.

Niektórzy są mocno rozczarowani zwrotami Cyberpunk 2077

Można chyba już twierdzić, że konsolowy Cyberpunk 2077 znalazł się w ogniu krytyki. Po wczorajszych wydarzeniach o problemach usłyszał już chyba każdy. Najpierw Cyberpunk 2077 został usunięty z PlayStation Store, nieco później swoją politykę zwrotów rozszerzył Microsoft. Chętnych do skorzystania z takich opcji nie brakuje, niektórzy wyobrażają je sobie jednak nieco inaczej.

Jak zauważył Tom Warren z The Verge, w sieci pojawiają się wpisy rozczarowanych graczy. Rozczarowanych tym, iż prośba o zwrot została przyjęta, ale przełożyła się nie tylko na odzyskanie pieniędzy, ale też na odebranie dostępu do gry. Gdyby był to jeden wpis można by potraktować go jako żart. Podobnych głosów jest jednak nieco więcej. Najwyraźniej są osoby, które uważają, że powinny otrzymać Cyberpunk 2077 za darmo, być może ze względu na straty moralne, jakie poniosły przy rozgrywce.

some people are genuinely angry that Microsoft and Sony will remove your access to Cyberpunk when you request a refund. They want to keep the game and also get refunded pic.twitter.com/eBiFJzv7Ur — Tom Warren (@tomwarren) December 18, 2020

Cyberpunk 2077 dostał właśnie patch 1.05

A skoro mowa o ogniu, w CD Projekt RED trwa gaszenie pożaru. W nocy pojawił się patch 1.05, który przygotowano właśnie dla konsolowych wersji gry. Trudno dziwić się temu, że obecnie to one są w centrum uwagi.

Jakie zmiany wprowadza hotfix 1.05? Wygląda na to, że jest ich sporo i koncentrują się na kilku grupach - zadaniach, gameplay'u, grafice, UI i wydajności. Pełna lista dostępna jest na oficjalnej stronie gry, jej posiadacze zapewne będą szybko sprawdzać te zmiany w praktyce.

Hotfix 1.05 is now live on Xbox and Playstation systems! PC version will follow soon.

Here is the full list of changes:https://t.co/445ZFw42Ib pic.twitter.com/0h0GaYm1Z0 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 19, 2020

Wedle oficjalnego komunikatu, patch 1.05 wkrótce trafi również na PC. Będzie jeszcze większy, bo ma zawierać kilka dodatkowych poprawek, w tym lepszą optymalizację pod procesory AMD.

Źródło: @tomwarren, @CyberpunkGame

