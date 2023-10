Czy Twoja firma zdąży do 2030 roku? Cyfrowa transformacja rozpędza się

Cyfrowa transformacja zdominowała nasze codzienne życie – płacimy telefonem, bierzemy kredyt okazując dowód w aplikacji, a głos w nawigacji wskazuje nam najlepszą drogę do sklepu, sprawdzając jednocześnie czy zdążymy w godzinach otwarcia.

Dynamiczna digitalizacja wymusza też zmiany w prawie, do których muszą dostosowywać się przedsiębiorcy. I muszą to zrobić szybko.

Czy to już Rzeczpospolita Cyfrowa? Niekoniecznie

Mimo że rozwój technologii jest widoczny w wielu sferach naszego codziennego życia – cyfrowym dostępnie do opieki zdrowotnej, urzędów, banków, edukacji – Polska wciąż zostaje w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej. Podstawowe lub wyższe umiejętności cyfrowe posiada tylko 43 proc. Polaków w wieku od 16 do 74 lat. Dla porównania – średnia unijna wynosi 54%.

W unijnym indeksie DESI z 2022 r., który ocenia dostosowanie gospodarki i społeczeństwa do wymagań cyfrowego świata, zajęliśmy czwarte miejsce od końca. Za nami znalazły się Grecja, Bułgaria i Rumunia. Nadal jesteśmy w ogonie UE w takich obszarach, jak umiejętności (liczbie dorosłych potrafiących korzystać z rozwiązań cyfrowych), infrastruktura (zasięg ultraszybkiej sieci komórkowej – przynajmniej 5G) oraz biznesie i administracji publicznej.

Nawiązanie do Unii Europejskiej nie jest przypadkowe – to ona wyznacza kierunek, w którym muszą podążyć kraje członkowskie. W 2022 r. ogłoszono program „Droga ku cyfrowej dekadzie”. Jego efektem ma być m.in. stuprocentowy dostęp online do najważniejszych usług publicznych, dokumentacji medycznej i identyfikacji elektronicznej (tożsamość cyfrowa) do 2030 r.

Unia określiła też wytyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

To już się dzieje! Co muszą zrobić polskie firmy

Do 2030 r. ponad 90 proc. MŚP powinno osiągnąć co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii cyfrowej. Cel jest bardzo ambitny, bo obecnie poziom ten wynosi 55 proc. dla całej Unii, a w Polsce jedynie 40 proc. Przedsiębiorstwa powinny zwiększyć do 75 proc. korzystanie z takich rozwiązań, jak m.in. chmura, sztuczna inteligencja (AI), big data (analiza dużych zbiorów danych w celu określenia trendów w biznesie).

Aby osiągnąć wytyczne wyznaczone przez UE, polskie firmy powinny zacząć wdrażać nowoczesne rozwiązania, które są już dostępne na rynku. Oprogramowanie, np. w postaci usług w chmurze pozwala wygodnie zarządzać różnymi procesami, jak m.in. księgowość, magazyny, obieg dokumentów. Innym przykładem jest przechowywanie plików na dysku sieciowym (również w chmurze), umożliwiające ich edycję i zapis – z każdego miejsca i o każdej porze. Wiele z tych narzędzi jest rozbudowywana o rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję.

Cyfrowa transformacja biznesu już teraz zaczyna być odczuwana przez polskie przedsiębiorstwa. Przykładem może być chociażby Krajowy System e-Faktur (KSeF), którego uruchomienie jest zaplanowane na lipiec 2024 r. O tego momentu wystawianie i odbieranie faktur będzie możliwe tylko drogą elektroniczną. Przed wejściem zmiany w życie, właściciele firm muszą zadbać więc o automatyzację obiegu faktur – wdrożyć program księgowy zintegrowany z KSeF. Należy też pamiętać o jego późniejszej aktualizacji.

Firma musi być bezpieczna w sieci

Przedsiębiorcy nie mogą też zapominać o ryzyku jakie niesie ze sobą przesyłanie w sieci coraz większej liczby danych.

- Im więcej dokumentów jest przechowywanych na firmowych dyskach i przesyłanych za pomocą internetu, tym większa jest potrzeba ich zabezpieczenia, np. przed utratą, atakiem hakerskim, incydentami RODO itd. Z jednej strony właściciele firm powinni edukować swoich pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa, z drugiej – zapewnić im dostęp do niezbędnych narzędzi, m.in. programów antywirusowych i bezpiecznej przestrzeni na pliki w chmurze - mówi Emilia Studnicka, Dyrektorka Działu Zarządzania Ryzykiem home.pl.

Od czego zacząć, by nie zostać w tyle?

Po pierwsze – co jest dość oczywiste, ale warte przypomnienia – należy zarezerwować dla swojej firmy adres internetowy, czyli domenę. Składa się ona z nazwy (np. marki, przedsiębiorstwa) i końcówki po kropce - np. .pl.

Swoją markę należy równolegle budować w świecie offline i online. W przypadku domeny warto zastanowić się czy nie zarejestrować od razu kilku końcówek dla tej samej nazwy, zanim zrobi to ewentualna konkurencja. Adres internetowy to zasób, o który należy dbać, ponieważ utkwi w świadomości klientów i kontrahentów oraz rozpowszechni w internecie.

- Transformacja informatyczna jest nieunikniona. Wszystkie firmy będą nie tylko musiały pojawić się w internecie, ale też nauczyć korzystać z rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo danych własnych oraz klientów. Chodzi m.in. o dobór właściwego oprogramowania – mówi Szymon Młynarczyk, Head of Marketplace w home.pl.

Tymczasem, według raportu „Monitor transformacji cyfrowej biznesu” (KPMG, Microsoft, 2023), tylko 60 proc. firm w Polsce ma przygotowany scenariusz procedur dotyczących cyberbezpieczeństwa.

To już są standardy

Aby być konkurencyjnym w dobie cyfryzacji, należy zapewnić sobie też łatwy i bezpieczny dostęp do danych – niezależnie od czasu i miejsca. Firmy mogą korzystać też z prostych w obsłudze programów, które pozwalają na tworzenie kopii zapasowej plików, odzyskanie utraconych e-maili, cyfrowe podpisywanie dokumentów.

Standardem staje się już korzystanie z narzędzi, które pomagają nie tylko zwiększyć obroty, ale też zaoszczędzić czas, m.in. z zakresu automatyzacji fakturowania, obsługi klientów, dotarcia do nowych klientów poprzez reklamę internetową.

UE zakłada równoległą cyfryzację administracji, więc przedsiębiorcy będą musieli dostosowywać się do nowych wymagań prawnych takich jak, np. rozliczanie się z Ministerstwem Finansów (wspomniany wcześniej KSeF). Można zakładać, że większość dokumentów będzie w przyszłości rozliczana centralnie, drogą internetową.

Podczas cyfrowej transformacji innowacyjność to podstawa, jednak nie każda firma jest w stanie tworzyć nowe rozwiązania. Aby nie zostawać w tyle (i rozwijać swój biznes) warto korzystać z gotowych narzędzi dużych, światowych dostawców.

