Plany wprowadzenia cyfrowego pieniądza wracają jak bumerang. Ostatnio taki pomysł ponownie pojawił pojawił się w Stanach Zjednoczonych – administracja Joe Bidena chce w ten sposób zbadać przyszłość pieniądza i potencjał dotyczący kryptowalut.

Cyfrowy pieniądz to kontrowersyjny pomysł, który ma chyba tyle samo zwolenników co przeciwników. Wirtualna waluta zarządzana przez bank centralny jest tańsza w obsłudze, a przy tym zapewnia możliwość kontroli przepływu środków. Największe obawy dotyczą okresu ważności takiej gotówki, co wymusza na obywatelach jej szybkie "zużywanie".

Przyszłość cyfrowego pieniądza przyciąga rządy kolejnych państw (niedawno prace nad cyfrowym pieniądzem rozpoczął np. Narodowy Bank Polski). Tematowi przyglądają się też Stany Zjednoczone.

Stany Zjednoczone rozpoczynają prace nad cyfrowym dolarem

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podpisał zarządzenie, dzięki któremu powstanie opracowanie oceny ryzyka i korzyści związanych z utworzeniem cyfrowego dolara, a także innych kwestii dotyczących kryptowalut.

Oznacza to, że kluczowe agencje finansowe (Departament Skarbu, Departament Handlu i inne kluczowe agencje) będą musiały przygotować raport na temat „przyszłości pieniądza” i roli, jaką w przyszłości będą odgrywać kryptowaluty.

Analitycy zauważają, że podpisane zarządzenie jest wyraźnym potwierdzeniem zainteresowania rosnącym rynkiem kryptowalut i ich potencjalnego oddziaływania na USA i globalny system finansowy. Warto bowiem zauważyć, że różnego rodzaju wirtualne waluty mogą mieć wpływ nie tylko na zwykłych ludzi i zabezpieczenie zmienności kursu zwykłych walut, ale przede wszystkim na utrzymanie dolara w roli światowej waluty.

Podpisane zarządzenie nakazuje też ocenę infrastruktury technologicznej potrzebnej do wprowadzeniem cyfrowego dolara. Zarządzenie na pewno zachęca System Rezerwy Federalnej (tzw. FED) do kontynuowania prac nad takim rozwiązaniem.

Nie brakuje głosów, które sugerują większe zainteresowanie technologią blockchain i kryptowalutami, które mają bardziej interesować branżę niż cyfrowy dolar - przykładem tutaj może być Lance Morginn, szef Blockchain Intelligence Group:

Jesteśmy w kluczowym momencie w historii, w którym świat obserwuje, jak zasoby cyfrowe są wykorzystywane w budowaniu narodu i jak zasoby cyfrowe zapewniają przejrzystość transakcji finansowych, jakiej nigdy wcześniej nie widziano.

Czy cyfrowy pieniądz pojawi się w USA? Urzędnicy zauważają, że opracowanie i wprowadzenie cyfrowego dolara mogłoby zająć lata. Analizy pomysłu muszą być bardzo ostrożne, bo może może on mieć głębokie oddziaływanie na walutę kraju.

