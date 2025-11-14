Dyski SSD coraz droższe. A będzie jeszcze gorzej

Już nie tylko pamięci RAM. Drożeją też dyski SSD. W przypadku niektórych modeli ceny wzrosły już o ponad połowę, a wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek.

Podwyżki cen pamięci RAM są coraz bardziej odczuwalne. Drożeją nie tylko starsze moduły DDR4, ale także nowsze DDR5, co wpływa również na ceny komputerów i laptopów. Na tym jednak podwyżki się nie kończą — wzrost cen dotyczy również dysków SSD.

Podwyżki cen dysków SSD

Ceny dysków zaczęły rosnąć już w drugiej połowie 2025 r. Jak wyjaśniała w materiale o podwyżkach sprzętu Monika Wilk z firmy Wilk Elektronik, producenta polskiej marki Goodram, wzrost cen pamięci NAND jest efektem niskiego poziomu zapasów oraz ogromnego zapotrzebowania na dyski dla centrów danych obsługujących systemy sztucznej inteligencji.

“Jeszcze niedawno wydawało się, że ceny dysków SSD osiągnęły dno i pozostaną stabilne. Tymczasem od drugiej połowy 2025 r. rynek ponownie zaczął się rozgrzewać – a ceny pamięci NAND Flash, czyli kluczowego komponentu SSD, zaczęły szybko rosnąć. W ostatnich miesiącach doświadczyliśmy wzrostów na poziomie 50 proc., a prognozy producentów półprzewodników nie wykluczają jeszcze podobnej dynamiki w kolejnym kwartale. To skutek niskiego poziomu zapasów oraz - podobnie jak w DRAM - ogromnego zapotrzebowania na pamięci serwerowe i inne wysoko pojemne nośniki dla AI.

Dynamika spadków cen po pandemicznej hossie była brutalna dla wielu producentów półprzewodnika, co doprowadziło do gigantycznych strat. W efekcie, po okresie nadpodaży z 2022/2023 r. producenci NAND ograniczyli produkcję, by zrównoważyć rynek i minimalizować straty. Po tak surowej lekcji poziom zapasów nie był wygórowany, więc nagły wzrost popytu w mega skali pod fabryki AI i centra danych doprowadził do tak szybkiego wzrostu cen oraz braków w dostępności.”

O ile wzrosły ceny?

Różnice zależą od konkretnego modelu, ale też zapasów na stanie sklepów - niektóre sklepy zdążyły zrobić zamówienia jeszcze przed podwyżkami, co pozwala oferować sprzęt w niższej cenie (przynajmniej jak na razie).



Od końca października cena dysku Lexar NQ790 1 TB wzrosła o ok. 40 proc. (grafika: Ceneo)

Popularne modele dysków SSD na PCI-Express 4.0 podrożały o kilkadziesiąt procent. Przykładowo, pod koniec października model Lexar NQ790 1 TB kosztował około 250 zł, a Kingston KC3000 1 TB – około 350 zł. Obecnie ceny wzrosły odpowiednio do około 350 zł i 400 zł.



Od końca października cena dysku Samsung 9100 PRO 2 TB wzrosła o ok. 10 proc. (grafika: Ceneo)

Podwyżki objęły również nowsze dyski pod PCI-Express 5.0. Model Crucial P510 2 TB, jeden z tańszych w swojej kategorii, można było niedawno kupić za około 650 zł, natomiast teraz ceny zaczynają się od około 850 zł. Nieco lepiej wygląda sytuacja w przypadku Samsung 9100 PRO 2 TB – jeszcze niedawno kosztował około 950 zł, a obecnie trzeba za niego zapłacić około 1050 zł.

Będzie jeszcze drożej

Goodram wskazywał, że ceny w sklepach zwykle rosną z pewnym opóźnieniem, jednak podwyżki hurtowe z końcówki 2025 r. najprawdopodobniej przełożą się na ceny detaliczne już w pierwszym kwartale 2026 r. Jeśli zatem rozważacie zakup dysku SSD, lepiej nie zwlekać i kupić sprzęt już teraz. Tutaj znajdziecie polecane SSD.