OnePlus 15 wkracza do Polski. Znamy ceny flagowca

OnePlus 15 trafił do polskich sklepów. Smartfon łączy nową potrójną architekturę chipów, ekran LTPO 165 Hz 1,5K, rozbudowane funkcje AI oraz potrójny aparat 50 MP oparty na silniku DetailMax Engine.

OnePlus 15 debiutuje w Polsce jako flagowiec nastawiony na wydajność i multimedia. Producent stawia na płynność działania, rozszerzone funkcje AI w OxygenOS 16 oraz rozbudowany zestaw foto-wideo. Urządzenie ma oferować niezawodne działanie w pracy, grach i codziennym użytkowaniu.

Potężne podzespoły

Sercem jest Snapdragon 8 Elite Gen 5, a całość wspiera potrójna architektura chipów. Dedykowany touch response chip z próbkowaniem 3200 Hz ma poprawiać responsywność, a osobny chip Wi‑Fi dba o stabilne łącze w zatłoczonych sieciach. Chłodzenie 360 Cryo‑Velocity ma utrzymywać stałą wydajność.

Wyświetlacz LTPO 1,5K oferuje odświeżanie 165 Hz. W trybie wysokiej jasności osiąga 1800 nitów, a minimalna jasność spada do 1 nita. Ekran posiada certyfikat TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0. Dla graczy przewidziano żyroskop klasy UAV o precyzji ±4000 DPS, co ma przełożyć się na dokładniejsze sterowanie.

Bateria Silicon NanoStack ma 7300 mAh i, według producenta, zachowuje ponad 80 proc. pojemności po czterech latach. Obsługuje ładowanie przewodowe 120W SUPERVOOC (do pełna w 39 minut) i bezprzewodowe 50W AIRVOOC. Producent deklaruje także pracę w niskich temperaturach do -20°C.

Zestaw aparatów 50 MP wspiera OnePlus DetailMax Engine. Główny moduł z OIS, ultraszeroki z autofokusem i peryskop 3,5x oferują 7‑krotny bezstratny zoom wysokiej jakości. W trybach foto dostępne są Ultra Clear 26 MP, Clear Burst i Clear Night Engine. Wideo wyróżnia się nagrywaniem 4K 120 kl./s w Dolby Vision oraz trybem LOG z podglądem LUT.

OxygenOS 16 rozwija OnePlus AI i integruje Google Gemini. Funkcja Plus Mind pozwala zapisać treści do Mind Space, a Gemini może je wykorzystać do tworzenia np. planu podróży. Dostępne są też AI Writer, AI Recorder z identyfikacją mówców i AI Portrait Glow. Płynność wspiera Parallel Processing 2.0 i Dual App Control.

Obudowa powstała w technologii LIPO, z ultracienkimi ramkami 1,15 mm i zrównoważeniem masy 50/50. Model oferuje trzy wykończenia: Infinite Black (szkło AG), Sand Storm (rama MAO) i Ultra Violet (podwójna powłoka). Telefon legitymuje się certyfikatami IP66, IP68, IP69 i IP69K. Wśród akcesoriów są etui magnetyczne, szkło AR Anti‑Reflecting oraz powerbank 22,5W 10 000 mAh.

OnePlus przygotował specjalne promocje na start sprzedaży OnePlus 15. Każdy, kto w dniach 13 listopada - 14 grudnia br. zdecyduje się na smartfon otrzyma atrakcyjne zniżki i gadżety:

w przypadku OnePlus 15 w wersji 16GB RAM + 512GB otrzyma 300 zł rabatu oraz smartwatch OnePlus Watch 3 43mm

w przypadku OnePlus 15 w wersji 12GB RAM + 256GB otrzyma gratis smartwatch OnePlus Watch 3 43mm.

Regularna cena OnePlus 15 wyniesie: