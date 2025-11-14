Google AI Plus już w Polsce. Więcej funkcji w bardziej ludzkiej cenie

Google AI Plus to najtańsza wersja abonamentu dającego dostęp do dodatkowych narzędzi i wyższych limitów związanych z AI. Google właśnie wprowadził go do Polski.

Użytkownicy Gemini i innych usług Google’a mogli dotychczas korzystać z wersji darmowej, wersji Pro za 97,99 zł miesięcznie lub wersji Premium za 1229,99 zł miesięcznie. Między planem bezpłatnym i płatnym była duża luka, którą ma wypełnić właśnie Google AI Plus. To bezpośrednia konkurencja dla planu ChatGPT Go.

Początkowo nowy abonament skierowany był jedynie do garstki najmniej zamożnych rynków, ale Google postanowił rozszerzyć jego dostępność o dodatkowe 53 kraje. Na ich liście znalazła się Polska.

Google AI Plus w Polsce. Cena i porównanie z Google AI Pro i Google AI Premium

Google AI Plus wyceniony jest na 34,99 zł/mies. i daje m.in. wyższe limity w Gemini, priorytetowy dostęp do nowych funkcji oraz możliwość korzystania z narzędzi, których nie ma w planie darmowym, w tym generatora filmów Veo 3.1. Oto pełne porównanie.

Google AI Plus

34,99 zł/mies. Google AI Pro

97,99 zł/mies. Google AI Ultra

1229,99 zł/mies. Miejsce na dane Miejsce na dane w Gmailu, na

Dysku Google i w Zdjęciach Google 200 GB 2 TB 30 TB Udostępnianie w grupie rodzinnej

(do 5 osób) Tak Tak Tak Kopia zapasowa danych

z urządzenia Tak Tak Tak Menedżer miejsca Tak Tak Tak Google AI Dostęp do naszych najbardziej

zaawansowanych modeli Więcej Wyższy Najwyższy Zespół własnych ekspertów AI Tak Tak Tak Generowanie i edytowanie obrazów

za pomocą Nano Banana Najwyższy Najwyższy Najwyższy Deep Research Więcej Wyższy Najwyższy Przesyłanie plików Więcej Wyższy Najwyższy Dostęp modułu do generowania filmów Veo 3.1 Fast Veo 3.1 Fast Veo 3.1 Fast Priorytetowy dostęp do nowych funkcji Tak Tak Tak Okno kontekstu rozszerzonych tokenów 128K 1 milion 1 milion Gemini w Gmailu, Dokumentach

i innych usługach Pomóż mi pisać Tak Tak Tak Pomóż w wizualizacji Tak Tak Tak Popraw jakość połączenia Tak Tak Tak Pomóż mi wygenerować film Nie Tak Tak NotebookLM Dostosowywanie notatnika Tak Tak Tak Współpraca i udostępnianie Tak Tak Tak Wyższe limity wykorzystania Nie Tak Tak Flow Dostęp do modelu do

generowania filmów Veo 3.1 Veo 3.1 Veo 3.1 Miesięczne wspólne środki na AI 200 punktów 1000 punktów 25 000 punktów Whisk Whisk Animate z Veo 3 Więcej Wyższy Najwyższy Miesięczne wspólne środki na AI 200 punktów 1000 punktów 25 000 punktów Jules Limity zadań Ograniczony Rozszerzony Najwyższy Limity równoczesnych zadań Ograniczony Rozszerzony Najwyższy Dostęp do najnowszych modeli Ograniczony Rozszerzony Najwyższy Gemini Code Assist

i Interfejs wiersza poleceń Gemini Zdalne zapytania do modeli Flash i Pro Ograniczony Wyższy Najwyższy Więcej korzyści Funkcje premium rozmów wideo

w Google Meet Nie Tak Tak Zaawansowane ustalanie harmonogramu

spotkań w Kalendarzu Google Nie Nie Tak YouTube Premium Nie Nie Tak

Warto odnotować, że Google AI Plus daje także dostęp do 200 GB w chmurze. Taka przestrzeń w Google One sama w sobie wyceniona jest na 13,99./mies., więc jeśli ktoś i tak korzysta z Dysku Google, to za dodatkowy dostęp do funkcji AI dopłaci realnie 21 zł/mies.