Google AI Plus już w Polsce. Więcej funkcji w bardziej ludzkiej cenie
Google AI Plus to najtańsza wersja abonamentu dającego dostęp do dodatkowych narzędzi i wyższych limitów związanych z AI. Google właśnie wprowadził go do Polski.
Użytkownicy Gemini i innych usług Google’a mogli dotychczas korzystać z wersji darmowej, wersji Pro za 97,99 zł miesięcznie lub wersji Premium za 1229,99 zł miesięcznie. Między planem bezpłatnym i płatnym była duża luka, którą ma wypełnić właśnie Google AI Plus. To bezpośrednia konkurencja dla planu ChatGPT Go.
Początkowo nowy abonament skierowany był jedynie do garstki najmniej zamożnych rynków, ale Google postanowił rozszerzyć jego dostępność o dodatkowe 53 kraje. Na ich liście znalazła się Polska.
Google AI Plus w Polsce. Cena i porównanie z Google AI Pro i Google AI Premium
Google AI Plus wyceniony jest na 34,99 zł/mies. i daje m.in. wyższe limity w Gemini, priorytetowy dostęp do nowych funkcji oraz możliwość korzystania z narzędzi, których nie ma w planie darmowym, w tym generatora filmów Veo 3.1. Oto pełne porównanie.
|Google AI Plus
34,99 zł/mies.
|Google AI Pro
97,99 zł/mies.
|Google AI Ultra
1229,99 zł/mies.
|Miejsce na dane
|Miejsce na dane w Gmailu, na
Dysku Google i w Zdjęciach Google
|200 GB
|2 TB
|30 TB
|Udostępnianie w grupie rodzinnej
(do 5 osób)
|Tak
|Tak
|Tak
|Kopia zapasowa danych
z urządzenia
|Tak
|Tak
|Tak
|Menedżer miejsca
|Tak
|Tak
|Tak
|Google AI
|Dostęp do naszych najbardziej
zaawansowanych modeli
|Więcej
|Wyższy
|Najwyższy
|Zespół własnych ekspertów AI
|Tak
|Tak
|Tak
|Generowanie i edytowanie obrazów
za pomocą Nano Banana
|Najwyższy
|Najwyższy
|Najwyższy
|Deep Research
|Więcej
|Wyższy
|Najwyższy
|Przesyłanie plików
|Więcej
|Wyższy
|Najwyższy
|Dostęp modułu do generowania filmów
|Veo 3.1 Fast
|Veo 3.1 Fast
|Veo 3.1 Fast
|Priorytetowy dostęp do nowych funkcji
|Tak
|Tak
|Tak
|Okno kontekstu rozszerzonych tokenów
|128K
|1 milion
|1 milion
|Gemini w Gmailu, Dokumentach
i innych usługach
|Pomóż mi pisać
|Tak
|Tak
|Tak
|Pomóż w wizualizacji
|Tak
|Tak
|Tak
|Popraw jakość połączenia
|Tak
|Tak
|Tak
|Pomóż mi wygenerować film
|Nie
|Tak
|Tak
|NotebookLM
|Dostosowywanie notatnika
|Tak
|Tak
|Tak
|Współpraca i udostępnianie
|Tak
|Tak
|Tak
|Wyższe limity wykorzystania
|Nie
|Tak
|Tak
|Flow
|Dostęp do modelu do
generowania filmów
|Veo 3.1
|Veo 3.1
|Veo 3.1
|Miesięczne wspólne środki na AI
|200 punktów
|1000 punktów
|25 000 punktów
|Whisk
|Whisk Animate z Veo 3
|Więcej
|Wyższy
|Najwyższy
|Miesięczne wspólne środki na AI
|200 punktów
|1000 punktów
|25 000 punktów
|Jules
|Limity zadań
|Ograniczony
|Rozszerzony
|Najwyższy
|Limity równoczesnych zadań
|Ograniczony
|Rozszerzony
|Najwyższy
|Dostęp do najnowszych modeli
|Ograniczony
|Rozszerzony
|Najwyższy
|Gemini Code Assist
i Interfejs wiersza poleceń Gemini
|Zdalne zapytania do modeli Flash i Pro
|Ograniczony
|Wyższy
|Najwyższy
|Więcej korzyści
|Funkcje premium rozmów wideo
w Google Meet
|Nie
|Tak
|Tak
|Zaawansowane ustalanie harmonogramu
spotkań w Kalendarzu Google
|Nie
|Nie
|Tak
|YouTube Premium
|Nie
|Nie
|Tak
Warto odnotować, że Google AI Plus daje także dostęp do 200 GB w chmurze. Taka przestrzeń w Google One sama w sobie wyceniona jest na 13,99./mies., więc jeśli ktoś i tak korzysta z Dysku Google, to za dodatkowy dostęp do funkcji AI dopłaci realnie 21 zł/mies.
