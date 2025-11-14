Internet

Google AI Plus już w Polsce. Więcej funkcji w bardziej ludzkiej cenie

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Google AI Plus to najtańsza wersja abonamentu dającego dostęp do dodatkowych narzędzi i wyższych limitów związanych z AI. Google właśnie wprowadził go do Polski.

Użytkownicy Gemini i innych usług Google’a mogli dotychczas korzystać z wersji darmowej, wersji Pro za 97,99 zł miesięcznie lub wersji Premium za 1229,99 zł miesięcznie. Między planem bezpłatnym i płatnym była duża luka, którą ma wypełnić właśnie Google AI Plus. To bezpośrednia konkurencja dla planu ChatGPT Go. 

Początkowo nowy abonament skierowany był jedynie do garstki najmniej zamożnych rynków, ale Google postanowił rozszerzyć jego dostępność o dodatkowe 53 kraje. Na ich liście znalazła się Polska. 

Google AI Plus w Polsce. Cena i porównanie z Google AI Pro i Google AI Premium

Google AI Plus wyceniony jest na 34,99 zł/mies. i daje m.in. wyższe limity w Gemini, priorytetowy dostęp do nowych funkcji oraz możliwość korzystania z narzędzi, których nie ma w planie darmowym, w tym generatora filmów Veo 3.1. Oto pełne porównanie.

 Google AI Plus
34,99 zł/mies.		Google AI Pro
97,99 zł/mies.		Google AI Ultra
1229,99 zł/mies.
Miejsce na dane   
Miejsce na dane w Gmailu, na
Dysku Google i w Zdjęciach Google		200 GB2 TB30 TB
Udostępnianie w grupie rodzinnej
(do 5 osób)		TakTakTak
Kopia zapasowa danych
z urządzenia		TakTakTak
Menedżer miejscaTakTakTak
Google AI   
Dostęp do naszych najbardziej
zaawansowanych modeli		WięcejWyższyNajwyższy
Zespół własnych ekspertów AITakTakTak
Generowanie i edytowanie obrazów
za pomocą Nano Banana		NajwyższyNajwyższyNajwyższy
Deep ResearchWięcejWyższyNajwyższy
Przesyłanie plikówWięcejWyższyNajwyższy
Dostęp modułu do generowania filmówVeo 3.1 FastVeo 3.1 FastVeo 3.1 Fast
Priorytetowy dostęp do nowych funkcjiTakTakTak
Okno kontekstu rozszerzonych tokenów128K1 milion1 milion
Gemini w Gmailu, Dokumentach
i innych usługach		   
Pomóż mi pisaćTakTakTak
Pomóż w wizualizacjiTakTakTak
Popraw jakość połączeniaTakTakTak
Pomóż mi wygenerować filmNieTakTak
NotebookLM   
Dostosowywanie notatnikaTakTakTak
Współpraca i udostępnianieTakTakTak
Wyższe limity wykorzystaniaNieTakTak
Flow   
Dostęp do modelu do
generowania filmów		Veo 3.1Veo 3.1Veo 3.1
Miesięczne wspólne środki na AI200 punktów1000 punktów25 000 punktów
Whisk   
Whisk Animate z Veo 3WięcejWyższyNajwyższy
Miesięczne wspólne środki na AI200 punktów1000 punktów25 000 punktów
Jules   
Limity zadańOgraniczonyRozszerzonyNajwyższy
Limity równoczesnych zadańOgraniczonyRozszerzonyNajwyższy
Dostęp do najnowszych modeliOgraniczonyRozszerzonyNajwyższy
Gemini Code Assist
i Interfejs wiersza poleceń Gemini		   
Zdalne zapytania do modeli Flash i ProOgraniczonyWyższyNajwyższy
Więcej korzyści   
Funkcje premium rozmów wideo
w Google Meet		NieTakTak
Zaawansowane ustalanie harmonogramu
spotkań w Kalendarzu Google		NieNieTak
YouTube PremiumNieNieTak

Warto odnotować, że Google AI Plus daje także dostęp do 200 GB w chmurze. Taka przestrzeń w Google One sama w sobie wyceniona jest na 13,99./mies., więc jeśli ktoś i tak korzysta z Dysku Google, to za dodatkowy dostęp do funkcji AI dopłaci realnie 21 zł/mies.

