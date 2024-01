Czwarte światło na sygnalizatorze. Co będzie oznaczać?

W przyszłości, dodanie czwartego światła do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach może przyczynić się do optymalizacji ruchu drogowego.

Naukowcy proponują, aby zbliżające się do skrzyżowania samochody autonomiczne tworzyły grupy, a następnie komunikowały się ze sobą i z sygnalizacją. Badacze z Karoliny Północnej przeprowadzili eksperyment, który wykazał, że w pewnych okolicznościach, dodatkowe białe światło ma duże znaczenie.

Z jednej strony, dodatkowe światło może poprawić bezpieczeństwo i zmniejszyć zatory na najbardziej ruchliwych skrzyżowaniach miasta. Z drugiej strony, sygnalizacja świetlna może również wpływać na płynność ruchu, głównie ze względu na opóźnioną reakcję kierowców, którzy czekają nie tylko na zaświecenie zielonego światła, ale także na ruszenie samochodów przed nimi.

Eksperci z branży motoryzacyjnej są przekonani, że autonomiczne samochody, które poruszają się samodzielnie, poprawią płynność ruchu. Jest to możliwe, ponieważ eliminowany jest najbardziej nieprzewidywalny element systemu, czyli człowiek. Autonomiczne auto, w przeciwieństwie do kierowcy, nie będzie się rozpraszać ani zwlekać z reakcją dłużej niż to konieczne.

Pomysł na czwarte światło w sygnalizacji świetlnej

Mimo że samo pojawienie się autonomicznych samochodów przynosi znaczne korzyści, naukowcy z Uniwersytetu Stanu Karolina Północna (NCSU) wpadli na pomysł, który może jeszcze bardziej poprawić płynność ruchu na skrzyżowaniach. Okazało się, że wystarczy dodać czwarte światło do sygnalizacji świetlnej.

Dodatkowe, białe światło, które uzupełniałoby standardowy zestaw czerwone-żółte-zielone, miałoby się aktywować na skrzyżowaniu, gdy znajdzie się na nim odpowiednia liczba samochodów autonomicznych. Ale jak miałoby to działać?

Znaczenie białego światła w sygnalizacji

Skoordynowanie tego procesu pozwoliłoby na jak najszybsze i najbardziej efektywne pokonywanie skrzyżowań. Samochody nie byłyby zatrzymywane bez potrzeby i nie czekałyby na swoją kolej dłużej niż to konieczne.

Białe światło miałoby informować o tym, że w danym momencie ruch na skrzyżowaniu jest kontrolowany przez samochody autonomiczne. Dla kierowców tradycyjnych samochodów byłaby to jasna informacja, że powinni podążać za samochodem przed nimi i naśladować jego działania. Jeśli samochód przed nimi się zatrzyma, powinni się zatrzymać, jeśli jedzie, powinni jechać.

Czyli: czerwone oznacza "stój", zielone oznacza "jedź", a białe oznacza "rób to, co robi samochód przed tobą". Tak miałoby to wyglądać w skrócie. Mimo że może to wydawać się skomplikowane, naukowcy z Uniwersytetu Stanu Karolina Północna są pełni entuzjazmu. Optymistycznie patrzą w przyszłość, mając na uwadze przeprowadzone symulacje.

Przepływ ruchu może poprawić się nawet o 90%

"Symulacje pokazują, że samochody autonomiczne poprawiają płynność ruchu niezależnie od tego, czy zastosujemy dodatkowe białe światło, czy nie. Jego wprowadzenie jednak dodatkowo poprawia przepływ ruchu" - skomentował prof. Ali Hajbabaie z NCSU. Naukowiec zwrócił również uwagę na redukcję zużycia paliwa, która jest tym większa, im więcej na skrzyżowaniu jest samochodów autonomicznych.

Wraz ze wzrostem liczby samochodów autonomicznych na drogach, zużycie paliwa maleje, a opóźnienia są mniejsze. Przy 10% autonomicznych samochodów, płynność ruchu zwiększa się tylko o około 3%, ale gdy co trzecie auto na skrzyżowaniu jest autonomiczne, czwarte światło pozwala zwiększyć przepływ o ponad 10%. Co więcej, niektóre bardziej skomplikowane symulacje pokazały poprawę płynności ruchu nawet o 90%.

Na koniec warto dodać, że choć naukowcy w swoich symulacjach użyli białego światła, mogłaby to być dowolna inna barwa. To nie ma większego znaczenia.