Horizon Worlds jest narzędziem, które docelowo ma nam pozwolić na kontakty ze współpracownikami i rodziną w postaci awatarów. Jednak awatary te sprawiają, że wyglądasz jak duszek Kacper.

Konferencja Meta’s Connect

Podczas wtorkowej konferencji Mark Zuckerberg i Aigerim Shorman wystąpili w postaci swoich metaversowych awatarów by zademonstrować najnowsze osiągnięcie firmy. Do tej pory wyśmiewane i niezbyt lubiane (nawet przez pracowników) awatary, wyglądające przez swój unoszący się nad podłożem korpus jak podróbki Kacpra Przyjaznego Duszka, zyskają nareszcie parę realistycznych nóg.

Przewińcie proszę film do 59:40

Aby zademonstrować przełomowe osiągnięcie Mark i Aigerim wykonali kilka ruchów nogami. Zuckerberg nawet podskoczył, co ukazało działanie animacji z dużą płynnością. Jednak czy możemy ufać takiej prezentacji? Okazuje się, że niekoniecznie.

Wątpliwości Hamiltona

Trochę trudno uwierzyć, że pozbawione czujników stopy renderowane jedynie na podstawie przechwytywania ich przez kamery z headsetu Oculusa mogą zachowywać się tak dobrze i realistycznie. Redaktor UploadVR, Ian Hamilton wspomina wypowiedź nienazwanego rzecznika Mety, który miał zdradzić, że „segment zawierający animacje utworzone z przechwytywania ruchu ma być poglądowym ukazaniem tego, co ma nadejść”. Brzmi to raczej jak sugestia, że to co widzimy na filmie jest dziełem animatora, a nie technologii zawartej w goglach od Oculusa.

Nogi awatarów są aktualizacją zapowiadaną przez Metę już od dawna, ale jednak w dalszym ciągu nie pojawiają się w Horizon Worlds. Póki co nie jesteśmy w stanie powiedzieć jak tak naprawdę będą wyglądały nogi renderowane przez algorytmy Mety, ale gdybym miał się zakładać za pieniądze to raczej powiedziałbym „nie aż tak dobrze jak na nagraniu”.

Źródło: theverge.com