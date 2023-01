Gdy media społecznościowe przechodzą kryzys, Meta zastanawia się, czy odblokować Donalda Trumpa, ale pamiętamy, że ktoś już wykonywał taki ruch.

Meta ma zamiar ogłosić swoją decyzję... tylko po co?

Właściciel Facebooka przygotowuje się do ogłoszenia, czy pozwoli byłemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi wrócić na Facebooka i Instagrama. Decyzja ma być podjęta do 7 stycznia, a w jej podjęciu ma pomóc specjalnie powołana grupa robocza, w skład której wchodzą pracownicy ds. porządku publicznego i członkowie zespołu ds. polityki treści.

Pozostaje tylko pytanie... po co to wszystko? Czy Meta nie śledzi doniesień prasowych w branży? W połowie listopada Elon Musk oddał w ręce użytkowników Twittera decyzję o tym, czy przywrócić konto Donalda Trumpa na tym portalu, a oni zdecydowali (choć o włos) o cofnięciu bana. Były prezydent jednak specjalnie się tym nie przejął i ostatecznie na Twittera nie powrócił, ponieważ wspiera własną platformę społecznościową, jaką jest Truth Social. Z tego powodu trudno jest twierdzić, że reakcja Trumpa na odbanowanie na portalu Zuckerberga będzie inna, od tej na portalu Muska.

Co kombinujesz Cukier?

Ruch ten może jednak być czysto wizerunkowy. Meta prawdopodobnie chce tym sposobem ocieplić swój wizerunek w oczach amerykańskiej prawicy, jednak wydaje się, że dałoby się to zrobić bez wielkich ogłoszeń i publicznych dyskusji na temat tego, czy ruch ten wykonać, czy nie. Do licha, odbanujcie go, jeśli chcecie i miejmy to wszyscy z głowy, prawda? Ale jak się wydaje Mark Zuckerberg dba o to, by stawiać stopy dokładnie w śladach pozostawianych przez Elona Muska.

W 2022 roku mieliśmy już przykład takiego naśladownictwa, kiedy po przejęciu Twittera Musk rozpoczął serię zwolnień pracowników. Mark Zuckerberg niedługo później ogłosił, że również Meta znacząco zredukuje stan swojego zatrudnienia. Inna sprawa, że ruch ten został powielony nie tylko przez właściciela Facebooka, ale i przez wiele innych wielkich korporacji.

Źródło: reuters