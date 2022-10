Wodór jest niezwykle obiecującym surowcem jako materiał na paliwo przyszłości. Zapewnia dużą energię a efektem jego spalania jest zwykła woda. Niestety produkowanie go jest zwykle energochłonne, nieprzyjazne dla środowiska i niezrównoważone.

Jest potrzeba to i są pieniądze

Wodór będzie naprawdę „czysty” tylko wtedy gdy będzie wytwarzany z wody przy użyciu energii odnawialnej, w przeciwieństwie do obecnie dominującej metody, w której wykorzystuje się metan, a produktem ubocznym są duże ilości dwutlenku węgla

Powiedział doktor James Donahue ze Szkoły Nauki i Inżynierii w Tulane. On i jego zespół chemików w ciągu najbliższych trzech lat wykorzysta dotację w wysokości 1,3 miliona dolarów od amerykańskiego Departamentu Energii aby opracować proces produkcji czystego wodoru z wody i energii odnawialnej.

Tulane jest tylko jedną z 65 instytucji (54 uczelni i 11 laboratoriów) z całych Stanów Zjednoczonych, które biorą udział w inicjatywie rządowej mającej na celu przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym poprzez technologie czystej energii i niskoemisyjną produkcję dóbr. Na ten cel Departament Energii przeznaczył budżet w wysokości niebagatelnych 540 milionów dolarów. Dla rządu USA powodzenie tych projektów jest szczególnie ważne ze względu na deklaracje prezydenta Bidena, który zapowiedział stworzenie w Stanach Zjednoczonych gospodarki o zeroemisyjnej do 2050 roku.

Przepis na wodór

Zespół z Tulane opracowuje katalizator, czyli substancję przyspieszającą reakcję chemiczną, która po testach może być wykorzystywana w systemach, które z wykorzystaniem energii słonecznej przerabiają wodę na wodór. Ostatecznym celem projektu jest opracowanie w pełni zintegrowanego fotochemicznego systemu rozdzielania wody, wykorzystującego światło słoneczne do przekształcania wody zarówno w wodór jak i w tlen.

Opracowywany proces korzysta z zagadnień syntetycznej chemii nieorganicznej jak i fotochemii. Kluczem jest wykorzystanie energii słonecznej do produkcji elektronów niezbędnych do rozdzielenia cząsteczki wody na wodór i tlen.

Wodór jest niezbędnym surowcem do wielu przemysłowych zastosowań, ale kluczem wydaje się wykorzystanie go do napędzenia pojazdów. Ogniwa wodorowe znacznie potanieją jeśli znajdzie się czysty i tani sposób produkcji ich kluczowego składnika. Wtedy może ziścić się wizja o szerokim odejściu producentów samochodów od wykorzystania silników spalinowych.

