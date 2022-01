Tym razem Epic Games Store zdecydował się zaserwować za darmo grę Daemon X Machina.

Daemon X Machina do pobrania za darmo

Nic nie wskazuje na to, że Epic Games Store będzie kończyć z cyklicznym rozdawnictwem gier. Zgodnie z harmonogramem możemy już przypisywać do swojego konta w tym sklepie kolejną produkcję. Tym razem jest to Daemon X Machina od studia Marvelous Inc.

Czasu na skorzystanie z oferty znów nie brakuje, obowiązuje ona do 3 lutego do godziny 17:00 naszego czasu. Już teraz wiadomo za to, że następną darmową grą będzie coś w zupełnie innych klimatach, bo Yooka-Laylee i Niemożliwe Legowisko.

Daemon X Machina pozwala pokierować mechem

Określanie Daemon X Machina mianem wielkiego hitu byłoby nie na miejscu. Nie jest to gra, o której mówiło się najwięcej, nie zebrała też nadzwyczaj wysokich ocen, średnia zatrzymała się na około 70%, zarówno w mediach, jak i wśród graczy.

Meh, stwierdzą zapewne ci, którzy nie sympatyzują z produkcjami, które skupiają się na walkach mechów. Jednym z nich pokierować musi gracz i jak zapewne już się domyślacie, wyeliminować inne tego typu (i nie tylko) maszyny. Główny cel jest nie byle jaki, bo tło zmagań to przetrwanie ludzkości. Mech może być personalizowany i rozbudowywany, a zabawa dostępna jest nie tylko dla pojedynczego gracza, ale też w trybie kooperacji oraz w trybie rywalizacji 1 na 1 lub 2 na 2. Niektórzy mający kontakt z tym tytułem narzekają jednak nie tyle na samą mechanikę rozgrywki, co na fabułę, grafikę (wyraźnie komiksowa), a nawet muzykę. Dla innych to jednak duże zalety, a więc mamy do czynienia z jedną z tych gier, które po części z racji oprawy po prostu nie są dla każdego.

Czy dla Was? Cóż, jeśli macie wątpliwości to możecie rozwiać je teraz za darmo.

Źródło: epicgames, XSEEDgames