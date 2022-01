Bardzo dobre wieści dla fanów twórczości From Software. Wygląda na to, że Elden Ring wreszcie doczeka się premiery.

Prace nad Elden Ring zostały ukończone

Mówimy tutaj o jednej z produkcji, które znalazły się na długiej liście tych borykających się z problemami i opóźnianych. Ostatnia zmiana planów co do premiery Elden Ring nie była już bardzo bolesna, bo zamieniono styczeń na 25 lutego.

I ten termin chyba doczeka się już realizacji. Yasuhiro Kitao, główny producent gry, poinformował bowiem, iż udało się uzyskać status gold. To oznacza, że wszystkie główne prace zostały ukończone. Wielu graczy powinno się ucieszyć, wszak to właśnie Elden Ring przyznano na niedawnej gali The Game Awards 2021 miano najbardziej wyczekiwanej gry 2022 roku.

„Elden Ring pierwotnie miał zostać wydany w styczniu tego roku, ale został przesunięty na luty. Zapewniamy, że tytuł będzie gotowy do sprzedaży 25 lutego. Wzorcowa wersja została już przesłana, a zespół pracuje nad aktualizacją day one patch, aby upewnić się, że wszystko w grze jest takie, jakie być powinno.”

Na ile czasu wystarczy Elden Ring?

Dowiedzieliśmy się również, jak długą przygodę w ramach kampanii szykuje tutaj From Software. Ukończenie głównego wątku powinno zająć około 30 godzin. To średni czas, bo dokładny będzie zależał od umiejętności (poziom trudności będzie wysoki, ale raczej nie aż tak jak w Sekiro: Shadows Die Twice czy Dark Souls) i upodobań poszczególnych graczy. Trzeba tu podkreślić, że Elden Ring zaoferuje otwarty świat, a tym samym szukający dodatkowych atrakcji powinni mieć możliwość spędzenia w nim znacznie dłuższych chwil.

Elden Ring, przy pracach nad którym pomaga George R. R. Martin, zmierza na PC, a także na konsole PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: @thegameawards