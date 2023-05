Dzisiaj na rynku debiutuje Darkest Dungeon II – kontynuacja masochistycznie przyjemnego „rogalika” z 2016 roku. Zobacz premierowy zwiastun i ruszaj do walki.

Dziś premiera Darkest Dungeon II – zobacz najnowszy zwiastun

Darkest Dungeon to była świetna gra. Choć nie miała litości, rozgrywka dawała dużo przyjemności, a mocny nastrój sprawiał, że trudno było się oderwać od ekranu. Ucieszyliśmy się więc, gdy w 2019 roku ekipa Red Hook Studios zapowiedziała Darkest Dungeon 2. Teraz wreszcie, dwa lata po premierze w programie wczesnego dostępu, kontynuacja debiutuje w pełnej wersji.

To dzisiaj na rynku zadebiutuje Darkest Dungeon II. Możesz się wybrać po swój egzemplarz albo na Steama, albo na Epic Games Store. Przy okazji twórcy opublikowali także oficjalny zwiastun premierowy (i to już chyba dobry moment, by rzucić okiem…).

Ty kontra apokalipsa – co cię czeka w Darkest Dungeon 2?

Gra Darkest Dungeon II została zbudowana na tych samych fundamentach, co „jedynka”. Nie trafiamy jednak do lochów, lecz na górskie szczyty, gdzie wraz ze swoją drużyną spróbujemy zapobiec apokalipsie.

Autorzy przeprojektowali system walki i zwiększyli znacznie poszczególnych decyzji podejmowanych podczas rozgrywki. Większe będą także możliwości rozwoju bohaterów i tworzenia bitewnych strategii. A wszystko to w ciekawych lokalizacjach, przy gustownej grafice i z rewelacyjną muzyką w tle.

Czy pójdzie ci Darkest Dungeon II? Wymagania są niskie

Odpowiedź na to pytanie będzie najpewniej twierdząca. Aby pograć w Darkest Dungeon II wystarczy komputer z systemem Windows 10, procesorem pokroju Intel Core i5 4460, karta graficzna na poziomie GeForce GTX 950 oraz 8 GB pamięci RAM.

Darkest Dungeon II to jedna z najgorętszych majowych premier, obok Age of Wonders 4, Humanity, The Outlast Trials, Amnesia: The Bunker, Company of Heroes 3 czy Hogwarts Legacy na konsole poprzedniej generacji. Sprawdź i dowiedz się wiecej:

Źródło: Red Hook Studios