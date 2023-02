Cierpliwość fanów Baldur’s Gate została wystawiona na próbę nie raz i nie dwa. Wygląda jednak na to, że czas oczekiwania wreszcie dobiega końca. Poznaliśmy oficjalną datę premiery pełnej wersji gry Baldur’s Gate III.

Premiera Baldur’s Gate 3 latem. Twórcy potwierdzają

Pierwsza odsłona ukazała się pod koniec 1998 roku, a druga dołączyła do niej niespełna dwa lata później. Choć w tak zwanym międzyczasie pojawiło się kilka rozszerzeń, odświeżeń i projektów pobocznych, na zapowiedź pełnoprawnej kontynuacji z trójką w tytule fani musieli czekać blisko dwie dekady. To właśnie w 2019 roku ekipa Larian Studios zapowiedziała Baldur’s Gate III. To wcale jednak nie oznaczało końca wyczekiwania.

Wprawdzie Baldur’s Gate 3 zadebiutował na rynku już w 2020 roku, ale w niedokończonej wersji. Lata mijają, a ten wyczekiwany erpeg pozostaje w programie wczesnego dostępu. Okazuje się jednak, że już niedługo – ekipa Larian Studios ogłosiła, że gra doczeka się pełnego wydania wraz z końcem tegorocznych wakacji – dokładnie 31 sierpnia 2023 roku.

Zobacz najnowszy zwiastun gry Baldur’s Gate III:

Baldur’s Gate 3 trafi na pecety i konsole. Pogramy solo i ze znajomymi

Co ciekawe, Baldur’s Gate III ukaże się nie tylko na pecety – jak do tej pory utrzymywano – ale także na konsole PlayStation 5 (a w późniejszym terminie trafi również na konsole Xbox Series X|S). Twórcy potwierdzili przy okazji dwa tryby kooperacji: kanapowy dla dwóch graczy oraz sieciowy dla czterech.

Oczywiście grać będzie też można w pojedynkę – samodzielnie eksplorując Zapomniane Krainy, poznając historię wielkiego konfliktu, mierząc się z najrozmaitszymi przeciwnikami i rozwijając swoje umiejętności. Czekają na nas „przygoda, łupy, bitwy i romanse”, jak czytamy w zapowiedzi.

