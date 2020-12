Uważasz, że gry są zbyt proste? O Darkest Dungeon nie da się tego powiedzieć, a jeśli nie wierzysz, to możesz sprawdzić i przekonać się na własnej skórze.

Darkest Dungeon za darmo na Epic Games Store

Darkest Dungeon to kolejna z darmowych gier udostępnionych na Epic Games Store w ramach świątecznej wyprzedaży. Nie mówimy o tytule, który pobił rekordy popularności, ale wśród decydujących się na sięgnięcie po niego zebrał naprawdę dobre oceny. Średnia wśród recenzentów sięgnęła 84%, niewiele gorzej wyrokowali gracze. Teraz, do jutra do godziny 17:00, Darkest Dungeon można przypisać do swojej biblioteki na Epic Games Store bez wydawania choćby złotówki.

Trudno jest jednoznacznie zdefiniować produkcję przygotowaną przez Red Hook Studios. To RPG, ale z turową walką przedstawioną z perspektywy 2D i mocnym naciskiem na stan psychiczny bohaterów borykających się z wieloma słabościami. Wszystko to osadzono w mrocznym świecie z elementami fantasy starając się o naprawdę wysoki poziom trudności, nie tylko z racji nieodwracalnej śmierci członków drużyny prowadzonej przez gracza.

To jeszcze nie koniec prezentów od Epic Games Store

Jeszcze przed startem całej akcji podano, że przyniesie ona łącznie aż 15 darmowych gier. Większa część została już udostępniona i nie brakowało ciekawych propozycji, bo mowa o Inside, Tropico 5, Metro: 2033 Redux, Alien: Isolation, Defense Grid: The Awakening, The Long Dark, Oddworld: New 'n' Tasty i Cities: Skylines.

Co czeka nas po Darkest Dungeon? Nieoficjalne doniesienia dotyczące darmowych gier przygotowanych przez Epic Games Store okazały się trafne. Dzięki nim wiemy, że następne dni przyniosą jeszcze kolejno:

My Time at Portia

Night in the Woods

Stranded Deep

Solitairica

Torchlight II

Jurassic World Evolution

Źródło: epicgames

