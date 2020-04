Darmowy voucher mogą odebrać wszyscy posiadacze smartfonu Huawei P40 Pro i P40, którzy zarejestrowali się w usłudze Huawei ID.

Pamiętacie jak pisałem o koncie Huawei ID jako usłudze, która z czasem będzie dawać coraz większe możliwości. Teraz jest okazja by je wykorzystać. Jest oczywiście mały haczyk, musicie być dodatkowo posiadaczami smartfonu Huawei P40 Pro lub P40, by aktywować kupony na darmowy dostęp do 10 filmów z katalogu Rakuten TV.

Za to potem można kupony zużyć na dowolnym urządzeniu, w którym macie to samo Huawei ID i aplikację Filmy Huawei.

Jak uzyskać kupony, na co one pozwalają, jak długo są ważne

Sprawa jest prosta. Jeśli macie Huawei ID, a pewnie tak jest jeśli posiadacie Huawei P40 i P40 Pro, to otwórzcie aplikację Huawei Video.

Na ekranie będzie widoczna mała okrągła ikonka z informacją 149,90 zł na Video. Dotknijcie jej, a wyświetli się kolejne okno, w którym wybieramy Odbierz kupony. I to w zasadzie wszystko. A nie... jeszcze przed pierwszym wypożyczeniem konieczne będzie zarejestrowanie się w Rakuten TV (założenie konta na adres mailowy).

Trzeba pamiętać, by kupony zużyć je w ciągu 60 dni od aktywowania, a ten termin liczy się od momentu odebrania kuponów. Każdy film po wypożyczeniu za pomocą kuponu zmniejsza ich liczbę na naszym koncie Huawei ID o jeden. Założenie jest takie, że pożyczamy produkcje HD w cenie 14,90 zł.

Film można tak jak w innych aplikacjach VOD oglądać przez 48 godzin po pożyczeniu. Nie wszystkie pozycje w Huawei Video da się tak uzyskać, ale jest ich całkiem sporo.

Sposób na przetestowanie usługi

Oferując darmowe kupony na wypożyczenie filmów, Huawei daje nam szansę na bezkosztowe wypróbowanie swoich usług wideo. Katalog filmów jeszcze nie jest tak bogaty jak i konkurencji, ale nowości też są. Ja wypożyczyłem sobie Rocketmana, którego wcześniej nie miałem okazji zobaczyć w kinie, a teraz sami wiecie jak to jest. Film dostępny jest z lektorem jak i w wersji z polskimi napisami.

Źródło: Huawei, inf. własna

