Sony poinformowało o pojawieniu się Marvel’s Iron Man VR w darmowej wersji demonstracyjnej. Chętni mogą przetestować grę od dzisiaj, pobierając ją za pośrednictwem PlayStation Store.

Marvel’s Iron Man VR to jedna z najbardziej oczekiwanych gier 2020 roku. Miała pojawić się 28 lutego, jednak pandemia wszystko opóźniła. Aby nieco umilić oczekiwanie na premierę pełnej wersji, udostępniono do przetestowania demo gry.

Marvel’s Iron Man VR

W wersji demonstracyjnej, użytkownicy mogą zapoznać się z mechaniką gry dzięki samouczkowi „Malibu”. Wykorzystując zbroję Iron Mana będzie można nauczyć się strzelania i latania. Gracze obejrzą interaktywny film Stark Jet z udziałem Tony'ego, Friday & Pepper Potts, wezmą udział w misji głównej (Out of the Blue Stark Jet) i dwóch opcjonalnych (Flight Challenge i Advanced Combat Challenge).

Testując wersję demo będzie można odblokować specjalny dodatek Molten Lava Armor Deco, który będzie potem dostępny w pełnej wersji gry.

Najnowsze dzieło studia Camouflaj przenosi nas do świata, w którym Tony Stark skończył już z produkowaniem broni i podjął decyzję o wykorzystaniu technologii do walki ze złem. Tak narodził się Iron Man, który po kilku latach stał się znany na całym świecie. W końcu Tony padł ofiarą tajemniczego Ducha, hakerki i aktywistki działającej przeciwko korporacjom, która wykorzystuje starą broń produkcji Stark Industries. Duch niepokornie atakuje kolejne siedziby korporacji Starka rozsiane po całym świecie, sprawiając, że sytuacja jest coraz bardziej krytyczna. Ostateczne starcie wydaje się nieuniknione.

Załóż gogle PlayStation VR, by poczuć się jak Stalowy Avenger w trakcie prawdziwej przygody Iron Mana! pic.twitter.com/xN2hlu77HZ — PlayStation Polska (@PlayStationPL) May 21, 2020

Do gry wymagane są dwa kontrolery ruchu PlayStation Move, dzięki którym będzie można doświadczyć mocy repulsorów odrzutowych i wzbić się w przestworza, aby poczuć się jak tytułowy Iron Man. Będą dostępne w zestawie razem z pełną wersją gry od 3 lipca. Demo można pobrać już teraz z PlayStation Store.

Źródło: Sony

