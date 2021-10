Spowiadaj grzeszników, przeprowadzaj egzorcyzmy, zdobywaj reputację, a do tego wszystkiego remontuj kościół. Wszystkie te zadania czekają na właścicieli PC w szalonym Priest Simulator. Koszty żadne, a zabawa choć specyficzna, to gwarantowana. Jak jej doświadczyć i czy warto?

Na platformie Steam tylko jeszcze dzisiejszego wieczoru do pobrania darmowe demo Symulatora Księdza (Priest Simulator). Produkcja studia Asmodev dostępna jest w ramach festiwalu Steam Next. Sprawdź, jakich przeżyć możesz doświadczyć za mniej, niż co łaska.

Jakie wymagania ma Priest Simulator?

Zanim zabierzemy się za instalację, powinniśmy pamiętać, że Priest Simylator nie jest rozrywką dla osób, którym w duszy gra powołanie kapłańskie. Trudno bowiem oczekiwać, że prezentuje ona standardową ścieżkę rozwoju zawodowego duchowieństwa. Co więcej, od graczy wymagana jest dezaktywacja silnych uczuć religijnych oraz tryb bezrefleksyjnego postrzeganie symboli chrześcijańskich. Przyda się też poczucie humoru oraz komputer. Priest Simulator jest dostępne tylko na PC.

Jak prezentuje się Priest Simulator?

Z oczyszczonym z naleciałości kulturowych umysłem możemy spokojnie zanurzyć się w świat Priest Simulator. Celem gry jest utrzymanie się w zapomnianej przez Boga parafii. Niestety, nie będzie sielsko, ani bogato. Jesteśmy wiejskim plebanem i z nieba nic nam nie spadnie. Czeka nas wieczna walka i nie możemy liczyć nawet na darmową pracę chętnego kościelnego.

Nasza parafia jest pełna grzeszników oraz opętanych. To akurat dobrze, bowiem wypędzenia oraz rozgrzeszenia wiążą się z napływem funduszy. Są one potrzebne bardzo, bowiem nasz kościół wymaga remontu, a my nie możemy liczyć na stabilność finansową nawet w kwestiach bytowych.

Wino i pożywienie znajdziemy, ale niezbędne do tego celu uzbrojenie tanie nie jest. Bez niego nie poradzimy sobie także z sektą „szatanistów” nękających okolicę. Co gorsza, zabunkrowanie się w kościele nic nam nie da. Nawet tam jesteśmy zagrożeni. Nie możemy też zapominać, że interakcje z wiernymi mają sens. Sami nie przyjdą, a chodzenie po kolędzie wiąże się z otrzymywaniem datków.

Czy warto zagrać w Priest Simulator?

Dużą zaletą jest mroczna muzyczka oraz orginalne dialogi, którym daleko do jakiekolwiek poprawności. Pewnym urozmaiceniem może być także bardzo dobry konsensus estetyczny. Grafika jest pozbawiona fajerwerków i dużego realizmu. Ten rys doskonale podkreśla ubogość duchową uniwersum, z jakim musimy sobie radzić w Priest Simulator.

Darmowej grze pod sutannę się nie zagląda, nawet jeśli to tylko demo, które wystarczy zaledwie na kilka chwil rozrywki. Na pełną wersję Priest Simulator czekamy już dwa lata i jak na razie o datę premiery możemy się tylko modlić. Warto więc skorzystać chociaż z tej łaski Pańskiej, jaką znajdziemy na Steam. Trzeba też decydować się natychmiast. Już 7 października diabli porwą całą promocję. Aby pobrać, wybierz:

Źródło: Steam