Wprawdzie sympatycy gier przygodowych powinni mieć za sobą przygodę z serią Syberia, ale być może są i tacy, którym do tej pory nie było z nią po drodze. Jest okazja to zmienić, bez uszczuplania portfela.

Syberia I i Syberia II do pobrania na Steam

Chyba zgodzicie się ze stwierdzeniem, że Syberia I i Syberia II to jedne z najlepszych gier przygodowych w historii. Jeśli nie możecie wydać własnej opinii, ponieważ nie mieliście z nimi do czynienia to być może zechcecie pokusić się o nadrobienie zaległości właśnie teraz. Obydwie gry były już rozdawane za darmo, ostatnio nie tak dawno bo w lipcu na GOG. Tym razem o promocję pokusił się Steam.

A to w końcu najpopularniejszy cyfrowy sklep z grami, grono potencjalnych odbiorów wydaje się zatem najszersze. Jeśli chcecie skorzystać to pamiętajcie tylko o jednym - promocja jest ograniczona czasowo, do jutra do godziny 19:00 naszego czasu.

Wyprzedaż gier Microids

Okazji jest nieco więcej, ponieważ omawiane rozdawnictwo to część wyprzedaży związanej z Microids. W niższych cenach można kupić sporo innych gier, w tym takie klasyki jak Post Mortem (rabat 90%), ale też nowsze pozycje w postaci np. Asterix & Obelix XXL: Romastered (rabat 50%).

Przeceniona została również Syberia 3, która wprawdzie nie dobiła do poziomu poprzedniczek, ale są i tacy, którym się spodobała. Tu rabat wynosi -85%, zarówno przy wersji standardowej, jak i Deluxe Edition.

W tym roku nowa część serii Syberia

To dobry moment do przypomnienia, że mowa o serii, która wciąż żyje i miejmy nadzieję, że wróci do najwyższej formy. W zeszłym miesiącu ogłoszono, iż Syberia: The World Before zadebiutuje jeszcze w tym roku, dokładnie 10 grudnia. Znów można będzie spotkać Kate Walker, ale poza tym twórcy szykują drugą grywalną postać. Zanosi się na więcej zagadek do rozwiązania, oby tylko interesujących.

Źródło: Microids