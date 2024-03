Darmowe gry na weekend. B jak Battlefield, B jak bezpłatne

Wysypało tych darmowych gier na weekend. Jest w czym wybierać, co pokazuje oferta Epic Games Store oraz platformy Steam. Jeśli jesteś jednym z tych graczy, któremu zdarza się powiedzieć, że “nie ma w co grać”, to nie zaszkodzi rzucić okiem na przegląd darmowych gier na PC.

Weekend w domu? To może darmowe gry na PC będą receptą na udany wieczór? Wszak nic nie płacimy i wystarczy tylko aktywne konto na wskazanej platformie. Na przykład w Epic Games Store (ciekawostka: niedługo Epic Games Store trafi na iOS i Androida).

Darmowe gry od Epic Games Store

Gdyby bohater legendarnej copypasty pod tytułem “Fanatyk wędkarstwa” istniał w rzeczywistości, to z pewnością teraz wpadłby w niepohamowaną radość. Na platformie Epic Games Store można odebrać całkowicie za darmo Call of the Wild: The Angler, czyli symulator wędkowania z otwartym światem. W tej grze nie ma problemów z “niedostatecznym zarybianiem”.

Druga darmowa gra od Epic Games Store to Invincible Presents: Atom Eve. Nie, nie chodzi o DLC do The Invincible, bo takiego nie ma, tylko o komiksowe dzieło Terrible Posture Game, które wyrosło na fundamencie animowanego serialu o tym samym tytule. Na odebranie tych gier mamy czas do 28 marca 2024 r. do godziny 17:00 czasu polskiego. Tytuły będa przypisane do naszego konta na stałe.

Darmowe gry na Steamie

Na platformie Steam też znajdziemy darmowe gry na PC, które sprawdzą się jako rozrywka na weekend. Różnica względem oferty od Epic Game Store polega na tym, że na Steamie wskazane gry są czasowo bezpłątne. Można to nazwać darmowym okresem próbnym, gdzie nie mamy możliwości przypisania ich do konta na stałe (z jednym wyjątkiem).

Taką grą jest Battlefield 2042 za darmo przez weekend. Rozpoczął się Sezon 7 i możemy teraz sprawdzić, jak prezentują się nowości. Battlefield 2042 oferuje wiele ciekawych funkcji: można strzelać, rzucać granatami, nie ma mikropłatności dla opcji szybkiej podróży.

Druga czasowo darmowa gra to Midnight Ghost Hunt na Steamie, czyli “chaotyczna wieloosobowa gra w chowanego” z duchami. Starcia 4v4, wymagane są stalowe nerwy. I ostatnia rzecz, a mianowicie The Sims 4: Backyard Stuff, czyli darmowy dodatek do darmowego The Sims 4. Zawartość przypiszemy do swojego konta na stałe, o ile odbierzemy DLC przed 13 kwietnia do godziny 19:00 (wspomniany wcześniej wyjątek).

Call of Duty: Warzone Mobile za darmo

Szukajac darmowych gier na weekend nie można pominąć Call of Duty: Warzone Mobile. Premiera miała miejsce 21 marca 2024 r. i jeśli cenisz sobie mobilne strzelanki, to ten tytuł będzie idealny. W wersji mobilne występuje cross-progresja.

Źródło: Steam, Epic Games Store, Activision, zdjęcie otwarcia: Steam