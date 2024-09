Darmowe gry to nie tylko oferta od Epic Games Store. W ten weekend fani wirtualnej rozrywki mogą spędzić czas z wieloma innymi produkcjami, również na konsolach Xbox i PlayStation.

Gry za darmo to dobry sposób na zapewnienie sobie rozrywki w domowym zaciszu. Część z nich dostępna jest bezpłatnie jedynie przez kilka dni, a inne – jak darmowe gry od Epic Games Store – możemy przypisać do swojego konta na stałe. Skoro wywołano do tablicy Epic Games Store, to w ten weekend użytkownicy platformy mogą zgarnąć Toem i The Last Stand: Aftermath za darmo.

Diablo 4 za darmo: PC i konsole

Kolejny już raz Blizzard zaprasza graczy do darmowego weekendu w Diablo 4. Jeśli ktoś z was porzucił tytuł kilka miesięcy wcześniej, to może się srogo zdziwić wchodząc ponownie do świata Sanktuarium, bowiem gra nieustannie ewoluuje.

Gra będzie dostępna w weekend na PC oraz konsolach Xbox i PlayStation. Dodatkową motywacją niech będzie fakt, że tuż za rogiem jest premiera pierwszego fabularnego DLC. Już 8 października zadebiutuje Diablo 4: Vessel of Hatred.

Darmowe gry na PlayStation

Sony celebruje 30 urodziny pierwszej konsoli PlayStation. Daniem głównym są specjalne wersje sprzętu przygotowane właśnie na tę okazję (w tym limitowana edycja PS5 Pro). Kolejnym prezentem jest darmowy dostęp do trybów sieciowych w grach, które posiadamy.

“Darmowy weekend z trybem wieloosobowym online 21 i 22 września. W tych dniach możesz cieszyć się trybem wieloosobowym online w grach, które posiadasz, bez członkostwa PlayStation Plus, na konsolach PS5 i PS4” – czytamy na oficjalnym blogu PlayStation.

Darmowe gry na Xbox

W ramach Xbox Free Play Days zaoferowano 10 tytułów.

Dla członków Xbox Game Pass Core i Xbox Game Pass Ultimate przygotowano bezpłatny, czasowy dostęp do:

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Terraria

Crime Boss: Rockay City

Stray Blade

Miasma Chronicles

Assetto Corsa Competizione

Bloodstained: Ritual of the Night

Portal Knights

Natomiast Ghostrunner 2 oraz Control są za darmo do przetestowania dla wszystkich członków Xbox.

Źródło: Epic Games Store, Xbox, PlayStation, X