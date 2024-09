Konsole do gier

PS5 Pro niedawno doczekało się oficjalnej prezentacji, a tymczasem Sony prezentuje kolejne atrakcje. W ramach celebrowania 30. urodzin pierwszej konsoli PlayStation, zaprezentowano szereg nowych, limitowanych produktów, w tym nowy wariant PS5 i PS5 Pro.

Oficjalna prezentacja PS5 Pro za nami, a Sony wyciąga z rękawa kolejne atrakcje. W ramach 30 urodzin pierwszej konsoli PlayStation, zaprezentowano limitowane edycje urządzeń, których design “połączy przeszłość z teraźniejszością” – czytamy na oficjalnym blogu PlayStation.

Limitowane edycje konsol PlayStation i nie tylko

Na specjalnym nagraniu pokazano szereg znanych już urządzeń, ale to, co je wyróżnia, to barwa przywodząca na myśl pierwszą konsolę PlayStation.

Oferta obejmuje:

Zestaw z limitowaną edycją PS5 Pro – zestaw zawiera limitowaną edycję konsoli PS5 Pro, wyposażoną w dysk SSD o pojemności 2 TB oraz obsługującą standard Wi-Fi 7. W skład zestawu wchodzą także pasujące akcesoria z limitowanej serii: bezprzewodowy kontroler DualSense, zaawansowany kontroler DualSense Edge, stacja ładująca DualSense oraz osłona konsoli na napęd dysków (napęd dysków dostępny jest osobno). Komplet uzupełnia pionowy stojak oraz specjalne przedmioty kolekcjonerskie.

Zestaw z limitowaną edycją PS5 – w zestawie znajduje się limitowana edycja konsoli PS5 Digital Edition, wyposażona w dysk SSD o pojemności 1 TB. Do zestawu dołączone są również pasujące akcesoria z limitowanej edycji, w tym bezprzewodowy kontroler DualSense oraz osłona konsoli na napęd dysków (napęd dysków sprzedawany jest również oddzielnie). Dodatkowo, zestaw obejmuje pionowy stojak i ponownie przedmioty kolekcjonerskie.

Limitowana edycja przenośnej konsoli PlayStation Portal Remote Player (sprzedawana osobno)

Nie zabrakło również sprzedawanych osobno limitowanych edycji kontrolerów DualSense oraz DualSense Edge

Dostępność i cena

Poinformowano, że do sprzedaży trafi 12 300 limitowanych konsol PS5 Pro. Przedsprzedaż rozpocznie się 26 września, zaś premiera limitowanych edycji zaplanowana jest na 21 listopada. Cena poszczególnych elementów pozostaje aktualnie tajemnicą.

