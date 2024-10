Zbliża się weekend, a to oznacza kolejny zestaw darmowych gier. Oto przegląd dostępnych tytułów, dzięki którym zapewnić sobie można solidną dawkę rozrywki bez ponoszenia kosztów.

Pierwszym skojarzeniem, jeśli mowa o darmowych grach, jest Epic Games Store. Graczom nie trzeba przypominać o cyklicznym rozdawnictwie. W ten weekend użytkownicy platformy mogą zagrać (i przypisać na stałe do swojego konta) Bear and Breakfast autorstwa Gummy Cat. Ta relaksująca gra 2D pozwala graczom wcielić się w niedźwiedzia, który zarządza pensjonatem w lesie – istotny jest tu również aspekt ekonomiczny.

Nie tylko Epic Games Store – darmowego grania jest więcej

Darmowe gry na weekend znajdziemy również w sklepie GOG. Do 6 października do godziny 15:00 czasu polskiego za darmo odebrać można Whispering Willows – niewielką grę logiczną 2D, w której świat rzeczywisty miesza się ze światem zmarłych. Za tytuł odpowiada studio Night Light Interactive.

Natomiast w ramach Xbox Free Play Days bezpłatnie przetestujemy w weekend następujące produkcje: Matchpoint – Tennis Championships oraz The Land Beneath Us. Tych gier nie odbierzemy na własność i co najważniejsze: by zagrać, wymagany jest aktywny abonament Game Pass Core lub Game Pass Ultimate.

Będzie grane?

W powyższej ofercie znajduje się mniej tytułów niż w poprzednim zestawieniu darmowych gier. Czy to oznacza, że należy skreślić aktualną ofertę? Mniejsze produkcje również mają swój urok oraz pomysł na siebie. Nie każda dobra gra musi być tytułem z segmentu AAA.

Źródło: Epic Games Store, GOG, Xbox