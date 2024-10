To zdecydowanie jedna z najważniejszych gier 2024 r. Długo oczekiwany STALKER 2 ujrzy światło dzienne za kilka tygodni, a tymczasem twórcy z ukraińskiego GSC Game World obnażają kulisy powstawania gry, która zrodziła się w cieniu wojny.

Gra STALKER 2 rodzi się w bólach. Projekt został zapowiedziany w 2010 r. i pierwotne plany zakładały, że tytuł zadebiutuje w 2012 r. Niestety, studio GSC Game World zostało rozwiązane i STALKER 2 przepadł. Do czasu. Studio zostało reaktywowane w 2014 r. i temat nowej gry z serii STALKER powrócił tuż przed pandemią, w 2018 r. Całość nabierała pożądanych z punktu widzenia gracza kształtów, a z czasem wyznaczono nawet datę premiery – STALKER 2 miał zadebiutować 8 grudnia 2022 r.

STALKER 2 powstał w cieniu wojny

Z oczywistych przyczyn tak się nie stało. Studio w marcu 2022 r. zawiesiło czasowo prace nad STALKER 2. Wojna wymusiła na milionach dostosowanie się do nowej rzeczywistości, w której imperialne zamiary Rosji uniemożliwiają życie w spokoju. W centrum tych zdarzeń znaleźli się również deweloperzy z GSC Game World.

Część z pracowników studia pozostała w Ukrainie, część znalazła azyl w Czechach, gdzie wznowione prace nad STALKER 2. Wydawałoby się, że zakończenie projektu to już czysta formalność, lecz po drodze twórcy zostali zaatakowani przez rosyjskich hakerów, a jakby tego było mało, to czeską siedzibę firmy częściowo strawił pożar.

GSC Game World i Microsoft publikują wyjątkowy dokument

STALKER 2 miał wobec tego zadebiutować w ostatnim kwartale 2023 r., lecz opóźniono premierę na pierwszy kwartał 2024 r. Następnie poinformowano, że jednak wrzesień będzie docelowym miesiącem, jednak i tę datę zmieniono – STALKER 2 oficjalnie i najwyraźniej już bez żadnych opóźnień zadebiutuje 20 listopada 2024 r. na konsolach Xbox Series X|S oraz PC.

Historia tworzenia tej gry jest fascynująca z punktu widzenia samego gracza i jednocześnie niezwykle dramatyczna, jeśli spojrzymy na nią szerzej, niż przez pryzmat samej wirtualnej rozrywki. Microsoft wraz z GSC Game World postanowił przybliżyć wszystkim trud, z którym muszą konfrontować się Ukraińcy, w tym deweloperzy studia.

Niezwykły dokument pod tytułem "War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 Documentary" można obejrzeć w serwisie YouTube. Dostępne są również polskie napisy.

"War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 to opowieść o tworzeniu gry i o ludziach stojących za S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. To opowieść o wyzwaniach, przed którymi stanęliśmy, kontynuując prace nad grą.



Jesteśmy wdzięczni zespołowi Microsoft za pomoc w stworzeniu tego filmu i podzielenie się naszą historią ze światem.



Nasze najgłębsze podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy bronią i wspierają Ukrainę. Bez was S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nie byłby możliwy." - czytamy w opisie dokumentu.

Źródło: GSC Game World