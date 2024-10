Premiera Diablo 4: Vessel of Hatred odbędzie się dosłownie za chwilę. Blizzard podgrzewa atmosferę i robi to w niebywałym stylu – wystarczy spojrzeć na świeżo opublikowany zwiastun aktorski. To ma prawo się podobać.

Blizzard przygotowuje graczy na premierę dodatku Diablo 4: Vessel of Hatred. W ramach usystematyzowania niezbędnej wiedzy przypominamy o najważniejszych informacjach:

DLC do Diablo 4: najważniejsze informacje

Premiera Diablo 4: Vessel of Hatred odbędzie się 8 października 2024 r. DLC trafi na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X|S.

W dodatku pojawi się nowa klasa postaci – ekstremalnie mobilny spirytysta. Nie zabraknie nowego regionu – Nahantu.

W Diablo 4: Vessel of Hatred rozwinięty zostanie główny wątek fabularny, więc zalecana jest znajomość historii z podstawowej wersji gry.

Preload na Battle.net startuje 1 października, użytkownicy konsol mogą pobierać DLC od 6 października.

Co istotne, wraz z dodatkiem Blizzard udostępni ważną aktualizację dla wszystkich graczy Diablo 4. Oto co zostanie wprowadzone do rozgrywki:

nowy maksymalny poziom: 60,

nowy system poziomów trudności,

nowy maksymalny poziom mistrzostwa: 300,

zmiany systemu mistrzostwa,

przebudowa jakości przedmiotów,

2 nowe miejsca na postacie,

nowe umiejętności klasowe i pasywne dla każdej klasy,

nowa funkcja wyszukiwarki drużyny,

nowa zawartość sezonowa,

nowe nagrody sezonowe (postępy sezonowe, karnet bojowy, tablica reputacji).

Diablo 4: Vessel of Hatred na zwiastunie premierowym

Czy warto będzie zagrać w Diablo4: Vessel of Hatred? Przedsmak nadchodzących emocji zawarto w aktorskim zwiastunie premierowym. Trzeba przyznać, że Blizzard pod względem zwiastunów czy przerywników filmowych w grach to klasa sama w sobie.

"Wielkie rzeczne bramy Nahantu czekają, a udręczona Neirela kontynuuje swoją podróż. Śmiertelniczka jest prześladowana niekończącymi się machinacjami Najwyższego Złego – Mefista – uwięzionego w Kamieniu Dusz. Wstąpcie w szeregi spirytystów i wykorzystajcie umiejętności tej nowej zaciekle walczącej klasy, aby oczyścić dżunglę ze sług Nienawiści" - zachęca opis dodatku.

