Trzy darmowe gry na weekend i darmowe DLC to całkiem przyjemna oferta, prawda? Chcąc oddać się wirtualnej rozrywce nie trzeba wydawać pieniędzy. Oto przegląd ofert z grami za darmo na PC - w sam raz na nadchodzące dni.

Życie gracza - zwłaszcza tego po trzydziestym roku życia - to nieustanne pasmo mozolnego wybierania odpowiednich gier. Czasami dochodzi do takich sytuacji, że mając w bibliotece kilkadziesiąt tytułów, stwierdzamy, iż “nie ma w co grać”. A przcież ciągle dochodzą nowe tytuły - wystarczy spojrzeć na premiery gier marca 2024. Cóż, być może darmowe gry na weekend będą dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji. Wszak nic nie kosztują.

Darmowa gra na weekend od Epic Games Store

Epic Games Store konsekwentnie rozdaje gry, które przypiszemy na stałe do swojego konta, a więc odbierając grę w ten weekend, możemy zagrać w nią w następnych tygodniach (oni tego nie sprawdzają). Tym razem zgarniemy Aerial_Knight’s Never Yield (producent: Aerial_Knight, wydawca: Headup). Jest to platformówka side-scroller 3D z akcją w futurystycznym Detroit. Nasza zręczność zostanie wystawiona na próbę. Oto dowód.

Platforma Steam też ma darmowe gry na weekend

Gier za darmo nie brakuje na Steamie, ale tu panują nieco inne zasady. W przypadku platformy Steam otrzymujemy bezpłatny dostęp do danych produkcji przez kilka dni. Nie przypiszemy gier do swojego konta na stałe. Można to potraktować jako bezpłatny okres próbny, co może się przydać przed potencjalnym zakupem. Oto czasowo darmowe gry na Steamie w ten weekend:

Deceive Inc. (producent: Sweet Bandits Studios, wydawca: Tripwire Presents) to tytuł stawiający na rozgrywkę wieloosobową. Wcielamy się w wirtuozów szpiegowskiego fachu, dobieramy ekwipunek i realizujemy powierzone zadania. Deceive Inc. ma skradankowy charakter.

Chivalry 2 (producent: Torn Banner Studios, wydawca: Tripwire Presents) to również wieloosobowa gra, ale z dyskrecją poprzedniej ma niewiele wspólnego. Chivalry 2 to krwawa walka na miecze i oblężenia zamków prosto z epoki średniowiecza. Rozgrywkę prowadzimy z perspektywy pierwszej osoby.

Darmowe DLC w sklepie GOG

W sklepie GOG możemy odebrać na stałe Nomads of Driftland: The Forgotten Passage (producent/wydawca: Star Driffers). Oferta jest ograniczona czasowo i wygaśnie w przyszłym tygodniu. Nie jest to samodzielna gra, lecz pakiet dodatków do strategicznej gry Nomads: The Forgotten Passage. Potrzebujemy więc podstawowej wersji gry. Jeśli taką masz, to za darmo odbierzesz pakiet scenariuszy.

