Nadchodzi weekend, a wraz z nim darmowe gry. To, że Epic Games Store oferuje grę za darmo, to zapewne wszyscy miłośnicy wirtualnej rozrywki wiedzą. Warto podkreślić, że ofertę wzbogaca platforma Steam.

Znowu weekend. Znowu nie ma w co grać. Oczywiście żartuję, bo jeśli spojrzymy na premiery gier w lutym 2024 oraz premiery gier w marcu 2024 to momentalnie robi się całkiem długa lista tytułów do ogrania. I gdzie tu czas na darmowe gry? A tych w nadchodzący weekend jest całkiem sporo. Oto przegląd ofert.

Darmowa gra od Epic Games Store

W przypadku Epic Games Store zasady rozdawnictwa nie zmieniają się. Wystarczy aktywne konto na platformie, a reszta to czysta formalność. Wystarczy wpisać w sklepie tytuł gry oferowanej za darmo i ją po prostu odebrać… to wszystko!

W ten weekend zagramy za darmo w Astro Duel 2 - pixelartową bijatykę sci-fi, która zaciera granicę między kosmiczną strzelanką z widokiem z góry i platformową walką.

Darmowe gry na Steamie

Na Steamie również znajdziemy darmowe gry na weekend, jednak nie wszystkie pozycje przypiszemy do swojego konta na stałe. Na przykład Mortal Kombat 1 na Steamie - gra jest dostępna za darmo jedynie przez ograniczony czas. Oferta wygaśnie 10 marca. Kolejna czasowo darmowa gra na Steamie to Fractured Online, czyli propozycja z gatunku MMORPG z otwartym światem.

Z kolei Space Crew: Legendary Edition zachowamy na stałe, o ile przypiszemy grę przed godziną 18:00 w dnia 14 marca. Ostatnim prezentem jest darmowe Taxi Life - VIP Vintage Convertible Car, czyli DLC do gry Taxi Life: A City Driving Simulator. Dodatek zgarniemy na stałe, o ile przypiszemy go do konta Steam przed godziną 18:00 w dnia 14 marca (wymaga podstawowej wersji gry).

Źródło: Steam, Epic Games Store