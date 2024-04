Darmowe gry na weekend. Jedna z najlepszych polskich gier w ofercie

Darmowe gry na weekend to dobra propozycja dla tych, którzy nie chcą wydawać pieniędzy, ale chcą przy tym zapewnić sobie masę rozrywki na wysokim poziomie. Zwłaszcza, że tym razem możemy zdobyć bezpłatnie jedną z najpopularniejszych polskich gier.

Nowych tytułów na rynku jest całe zatrzęsienie. Premiery gier kwietnia 2024 pokazują, że jest w czym wybierać i na co czekać. Istnieje jednak alternatywa w postaci darmowych gier, które mogą okazać się idealną receptą na udany weekend. Oto co przygotowano tym razem.

Polski hit za darmo w Epic Games Store

Epic Games Store udostępnia raz w tygodniu darmową grę (lub gry), którą użytkownicy platformy przypiszą do swojego konta na stałe. Aktualnie mamy do czynienia z jedną z najmocniejszych ofert minionych tygodni, wszak Ghostrunner to niekwestionowany polski hit.

Ekstremalnie dynamiczna gra akcji z widokiem pierwszoosobowym czerpiąca garściami z gatunku cyberpunk. Tytuł wychwalany w branżowych recenzjach, a i sami gracze dali upust swojego zadowolenia na Steamie: od momentu premiery w 2020 r. Ghostrunner został oceniony na wspomnianej platformie ponad 41 tys. razy, z czego 91 proc. opinii to te pozytywne.

Ghostrunner okazał się niemałym sukcesem. Twórcy poszli za ciosem i stworzyli kontynuację - Ghostrunner 2 zadebiutował w październiku 2023 r. i znalazł się w naszym rankingu najlepszych polskich gier. Jednakże wspomniana “polskość” nabiera umownego charakteru, jeśli przyjrzymy się, kto pracuje w One More Level. W tym miejscu odsyłamy do naszego wywiadu z twórcami Ghostrunner 2. Wywiadu szczerego - deweloperzy nie przebierają w słowach.

Wracając do sedna - pierwszą część gry odbierzemy całkowicie za darmo na Epic Games Store. Wystarczy aktywne konto na platformie. Grę przypiszemy do konta na stałe, o ile się pospieszymy, bo oferta będzie aktualna do 18 kwietnia do godziny 17:00 czasu polskiego.

Darmowe gry na Steamie

Na Steamie również znajdziemy darmowe gry na PC, jednak w przypadku tej platforma mowa jest o czasowo darmowym dostępie do gier. Słowem: nie odbierzemy tych produkcji na stałe, możemy je jedynie bezpłatnie przetestować w ten weekend (a jedną z nich nawet i dłużej).

Jedną z takich gier jest Fallout 76. Bethesda daje darmowy dostęp aż do dnia 18 kwietnia . Taka oferta nie dziwi, jeśli uwzględnimy premierę serialu Fallout. Jak widać, ta legendarna marka chce o sobie przypomnieć w każdy możliwy sposób.

Drugą grą, którą bezpłatnie przetestujemy w ten weekend na Steamie, jest PGA Tour 2K23 - realistyczny symulator gry w golfa.

Źródło: Steam, Epic Games Store, zdjęcie otwarcia: One More Level