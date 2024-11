Weekend z darmowymi grami czas zacząć. Co przygotowano dla użytkowników platformy Steam oraz Epic Games Store? Zapraszamy na cykliczny przegląd ofert, w którym odpowiemy na pytanie, czy warto zagrać w udostępnione tytuły.

Dobre gry nie muszą być drogie. Dowodem na to jest trwająca promocja z grami na platformie Steam i GOG. W gąszczu niezliczonych tytułów wybraliśmy kilkanaście ciekawych produkcji, których ceny oscylują wokół 10 zł. Niemniej, gra za “dyszkę” nie jest grą za darmo, a bezpłatnych tytułów nie brakuje.

Darmowe gry na weekend: Epic Games Store

Na platformie Epic Games Store można odebrać całkowicie za darmo grę Brotato. Jeśli słyszałeś lub słyszałaś o Vampire Survivors, to “jesteśmy w domu”, bowiem Brotato czerpie garściami z wampirzej produkcji, tylko że tym razem gramy niszczycielskim… ziemniakiem. Fani roguelite z pewnością nie będą narzekać.

Brotato można przypisać na stałe do swojego konta na platformie Epic Games Store. Oferta wygaśnie 5 grudnia o godzinie 17:00 – wtedy włodarze cyfrowego rozdawnictwa udostępnią Bus Simulator 21 Next Stop oraz LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Darmowe gry na Steamie

Zacznijmy nietypowo, bo nie od darmowej gry, ale od darmowej zawartości do gry. Otóż rozgrywkę w World of Warships można urozmaicić zdobywając krążownik Ning Hai.

“Ten kompaktowy, ale potężny krążownik był okrętem flagowym Marynarki Wojennej Republiki Chińskiej w latach 30. XX wieku. W World of Warships Ning Hai wyróżnia się dalekim zasięgiem, szybkostrzelnymi działami i silnym uzbrojeniem torpedowym. Cechuje go też dobry kamuflaż i zwinność, choć prędkość maksymalna nie jest wysoka, a pula PW — dość skromna” – czytamy w opisie dodatkowej zawartości.

Na platformie Steam można zdobyć na stałe grę Dark Sector, ale należy się pospieszyć – oferta wygaśnie 30 listopada o godzinie 18:00 czasu polskiego. Czy warto zagrać w Dark Sector? To nieco starsza produkcja, ale cieszy się uznaniem graczy. Idealna propozycja dla fanów trzecioosobowych strzelanek.

Źródło: Steam, Epic Games Store