Rozpoczęła się jesienna wyprzedaż gier na platformie Steam, a to oznacza szansę na zdobycie dobrej gry w niskiej cenie. W ofercie znajdzie się coś na każdą kieszeń, więc nie przedłużając zapraszamy do przeglądu ofert.

Promocja goni promocję. Widać to doskonale nie tylko w PlayStation Store lub Xbox Store, ale również na platformie Steam. Ruszyła jesienna wyprzedaż. Co ciekawego przygotowano dla graczy? Przyjrzyjmy się wybranym ofertom.

Gry z 2024 roku taniej na Steamie

Helldivers 2 po raz pierwszy taniej na Steamie. Aktualnie kooperacyjna strzelanka od Arrowhead kosztuje 135,20 zł (zamiast 169 zł). Czy warto zagrać w Helldivers 2? Mowa o produkcji, która podczas Golden Joystick Awards 2024 zgarnęła aż cztery główne nagrody. Trudno o lepszą rekomendację.

Natomiast konkurent Helldivers 2, czyli Warhammer 40,000: Space Marine 2, kosztuje teraz 167,99 zł (zamiast 209,99 zł).

Taniej kupimy również całkiem dobrze oceniane Star Wars Outlaws – grę Ubisoftu z otwartym światem z akcją w legendarnym uniwersum Gwiezdnych Wojen. Aktualnie standardowa edycja kosztuje 217,42 zł (zamiast 289,90 zł).

Silent Hill 2 Remake też kusi niższą ceną na Steamie. Uwspółcześniona wersja legendarnego horroru – za którą odpowiada polski Bloober Team – kosztuje teraz 239,20 zł (zamiast 299 zł).

Niedawno miała miejsce premiera Red Dead Redemption na PC. Na przecenę nie trzeba było długo czekać. W trakcie jesiennej wyprzedaży na Steamie, dzieło Rockstar Games kosztuje 175,20 zł (zamiast 219 zł).

Zniżki sięgają 90 proc. Oto dowody

Czekacie na Kingdom Come Deliverance 2? Jeśli tak, to dobrze będzie zapoznać się z pierwszą częścią, która aktualnie na platformie Steam kusi potężną obniżką. Kingdom Come Deliverance za 12,67 zł (zamiast 126, 74 zł) oznacza obniżkę o 90 proc.

Cena Darkest Dungeon została solidnie obniżona. Teraz gra kosztuje 9,19 zł (zamiast 114,99 zł). Obniżka o 92 proc.

Assassin’s Creed Odyssey w standardowej edycji kosztuje 24,99 zł (zamiast 249,90 zł). Co ciekawe, wszystkie edycje Assassin’s Creed Odyssey są przecenione o 90 proc.

To oczywiście wierzchołek góry lodowej. Należy jednak pamiętać, że jesienna wyprzedaż gier na platformie Steam zakończy się 4 grudnia o godzinie 19:00.

Źródło: Steam