Studio Bungie zapowiedziało nowy dodatek do Destiny 2. Upadek Światła zadebiutuje w przyszłym roku, jednak grę można już zamówić w przedsprzedaży. Firma ogłosiła również nawiązanie współpracy z Epic Games. Z tej okazji na graczy czekają niespodzianki.

Destiny 2: Upadek Światła – co wiemy o dodatku?

Studio Bungie podczas specjalnej prezentacji ogłosiło, iż Destiny 2 otrzyma w przyszłym roku największy do tej pory dodatek do gry. Upadek Światła, czyli przedostatni rozdział w sadze Destiny 2 o Świetle i Ciemności, zadebiutuje 28 lutego 2022 roku.

W rozszerzeniu pojawi się nowa kampania fabularna oraz nowy żywioł – pasmo:

Wykorzystaj niewidzialne nici, które wiążą rzeczywistość, a następnie przejmij kontrolę. Ujarzmij moc pasma w sposób, jakiego jeszcze nie było w Destiny 2: od tkania potężnych ataków po korzystanie z niesamowitych nowych opcji poruszania się.

Gracze trafią do miasta Neomuna, zlokalizowanego na Neptunie i będą musieli zmierzyć się z Calusem, byłym imperatorem Kombinatu. Razem z flotą Piramid powraca on jako uczeń Świadka, kosmicznego prześladowcy.

Jak prezentuje się dodatek możecie zobaczyć na poniższym filmiku:

Rozszerzenie trafi na pecety (platformy Steam i Epic Games Store), do serwisu Google Stadia oraz na konsole PS5, PS4, Xbox One i Xbox Series X/S. Cena dodatku wyniesie 219 zł - można go już zamówić w przedsprzedaży w jednej z dwóch wersji: standardowej lub z Przepustką roczną.

Destiny 2: Upadek Światła – edycja standardowa:

Nowa kampania + tryb legendarny,

Nowa moc: pasmo,

Nowe miejsce docelowe: Neptun,

Nowy najazd,

Nowy egzotyczny sprzęt,

Dostęp do sezonu 20,

Natychmiast odblokowane w przedsprzedaży: Egzotyczna obudowa Ducha i Legendarny emblemat.

Destiny 2: Upadek Światła + Przepustka roczna

Dodatek Upadek Światła (tak jak powyżej),

Dostęp do sezonów 20, 21, 22 i 23,

Egzotyczny karabin automatyczny Nagła burza, katalizator i zdobienie,

Egzotyczny Wróbel Upadku Światła,

Klucz lochu Upadku Światła,

Sekretna skrytka Rahoola × 4 (Jeden raz na sezon),

Natychmiast odblokowane w przedsprzedaży: Egzotyczny karabin automatyczny Nagła burza, Egzotyczna emotka, Egzotyczna obudowa Ducha, Legendarny emblemat.

Bungie ogłosiło nawiązanie współpracy z Epic Games

Podczas prezentacji ogłoszono również współpracę między Bungie i Epic Games. W jej ramach w Epic Games Store pojawiło się już Destiny. Gracze, którzy zakupią Destiny 2 w sklepie do 30 sierpnia (do godz. 19:00), otrzymają za darmo Destiny 2: Pakiet na 30-lecie.

Ponadto, dzięki nawiązanej współpracy, do Fortnite oraz Fall Guys trafi zawartość Destiny. Gracze będą mogli spersonalizować swoje postaci, korzystając z kostiumów naczelnika Zavali, Ikory Rey oraz Nieznajomej Egzo. Będzie można zdobyć też nowe przedmioty kosmetyczne.

W Destiny 2 również pojawiły się nowości: już dostępne są 3 nowe zestawy zdobień Fortnite, między innymi zdobienie rycerskiej czerni dla Tytana, które inspirowane było Czarnym rycerzem.

W Destiny 2 rozpoczął się Sezon Skarbów

W trakcie prezentacji miała też miejsce premiera nowego sezonu w Destiny 2: Sezonu Skarbów. Rozgrywka już się rozpoczęła i niesie ze sobą sporo atrakcji. W sezonie pojawiają się przebudowana podklasa Elektryczność 3.0 oraz dostępna przez określony czas darmowa skrzynia ze sprzętem, innymi słowy Dar Bogów Gromu.

Sezon oferuje również nowe aktywności: Kraksa Kecza, Ekspedycja oraz Kryjówka piratów, która umożliwia branie udziału w cotygodniowych misjach, mających na celu zbadanie kryjówek pirackich lordów, by „uwolnić" ich od ciężaru reliktów.

To jednak nie wszystko – przez następny tydzień będzie można zagrać we wszystkie dodatki Destiny 2 za darmo na dowolnej platformie. 26 sierpnia powróci również najazd „Upadek króla" z czasów Destiny: The Taken King.

Jak wam się podobają informacje od studia Bungie? Dajcie znać w komentarzach!

