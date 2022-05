THQ Nordic ujawniło datę premiery Destroy All Humans! 2 - Reprobed, a także bonus, na jaki mogą liczyć gracze decydujący się na skorzystanie z przedsprzedaży.

Data premiery Destroy All Humans! 2 - Reprobed ujawniona

Seria Destroy All Humans! ma już swoje lata, ostatnio jej twórcy decydują się nie na zupełne nowości, ale na odświeżanie znanych produkcji. Destroy All Humans! 2 - Reprobed to remake, jak sugeruje tytuł, dwójki z 2006 roku. Najnowszy zwiastun przyniósł potwierdzenie daty premiery. Ustalono ją na 30 sierpnia.

Dla już teraz zdecydowanych na zakup przygotowana została przedsprzedaż. Jest ona tutaj o tyle kusząca, że pozwoli zgarnąć w prezencie Clone Carnage - samodzielne DLC z rozgrywką wieloosobową oferujące 4 tryby gry na 6 różnych mapach.

Destroy All Humans! 2 - Reprobed zwiastun

Destroy All Humans! – Clone Carnage zwiastun

Crypto znów postrzela, na PC i konsolach

Gra przeszła lifting wizualny (wykorzystano Unreal Engine 4), ale założenia co do rozgrywki pozostały bez zmian. Niektórzy pewnie dobrze wiedzą, dla innych dodajmy, że zabawa polega tutaj na pomocy kosmicie Crypto w unicestwieniu ludzi, którzy wysadzili jego statek-matkę. W sporej części są to członkowie KGB (fabuła została osadzona w latach 60.).

Destroy All Humans! 2 - Reprobed będzie dostępny na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło: THQ Nordic