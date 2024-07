Serwis SkyShowtime przygotował dla Was wakacyjną ofertę promocyjną. To najlepsze warunki od początku istnienia platformy. Jak skorzystać?

SkyShowtime – nowa promocja

Jak donosi serwis Filmożercy, już za chwilę platforma SkyShowtime wystartuje z zupełnie nową ofertą promocyjną, dzięki której możecie uzyskać niebagatelną zniżkę na abonament miesięczny. Mowa o rabacie przekraczającym 50% standardowej opłaty, a tym samym – o najkorzystniejszych warunkach cenowych od początku obecności serwisu w Polsce.

Promocja dotyczy najtańszego z dostępnych pakietów – debiutującego w tym roku planu z reklamami, do którego dostęp możecie uzyskać standardowo za 19,99 zł miesięcznie. W okresie promocyjnym ten oferowany będzie w cenie zaledwie 8,83 zł miesięcznie, co stanowi atrakcyjną zachętę do zapoznania się z biblioteką treści. Niezależnie od wybranego pakietu zasoby serwisu pozostają bowiem niezmienne.

Znajdziecie tu m.in. świetnie przyjęty serial “Yellowstone” z Kevinem Costnerem oraz jego dwa spin-offy: “1883” i “1923”, a także hity, takie jak “Oppenheimer”, “Mission: Impossible Dead Reckoning” oraz polski “Kos”.

SkyShowtime – jak skorzystać z promocji?

Jak można się domyślić, promocja na SkyShowtime będzie ograniczona w czasie. Skorzystać z niej możecie począwszy od 18 lipca aż do 4 sierpnia tego roku, z gwarancją utrzymania ceny promocyjnej przez 2 miesiące. Zrezygnować z usługi możecie również wcześniej, bez żadnych niepożądanych konsekwencji.

Platforma nie przewidziała w tym kontekście specjalnych linków aktywacyjnych lub kodów. Wystarczy, że w okresie obowiązywania oferty założycie konto i wybierzecie opcję płatności miesięcznej. Po upływie okresu promocyjnego, o ile nie zdecydujecie się na wcześniejszą rezygnację z usługi, zostanie Wam naliczona standardowa opłata abonamentowa.

Źródło: Filmożercy, SkyShowtime