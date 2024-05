Czy warto zagrać w Diablo 4? Nowości w grze nie brakuje, wszak wystartował czwarty sezon (znakomicie oceniany, dodajmy!), a chcąc sprawdzić, w jakiej kondycji jest dzieło Blizzarda, nie trzeba płacić. O ile jesteśmy graczami pecetowymi i posiadamy Battle.net.

Blizzard w przeszłości nie raz udostępniał Diablo 4 za darmo. Mowa rzecz jasna o ograniczonym czasowo dostępie do gry, co można potraktować jako bezpłatny okres próbny. I jeśli ktoś bawił się z darmowym Diablo 4 kilka miesięcy wcześniej, to nie powinien skreślać aktualnej oferty, bowiem ta gra ewoluuje z każdym kolejnym sezonem. A sezon 4 w Diablo 4 jest zdaniem graczy piekielnie dobry.

Diablo 4 za darmo na PC (tylko Battle.net) do 21 maja

W Diablo 4 zagrają za darmo gracze pecetowi z zainstalowanym i aktywnym Battle.net

Darmowy okres próbny potrwa do 21 maja

Nie tracimy wypracowanego postępu; jeśli po okreśie próbnym postanowimy kupić Diablo 4, to w pełnej wersji gry pojawi się bohater i wyposażenie z darmowej wersji

Dodatkowo pojawia się 50 proc. zniżki na Diablo 4

Jaki PC do Diablo 4?

Zanim przystąpimy do rozgrywki, warto sprawdzić, czy nasz PC poradzi sobie z Diablo 4. Oto minimalne wymagania sprzętowe dla Diablo 4 (niskie ustawienia graficzne / rozdzielczość 720p / płynność 30fps)

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5-2500K lub AMD FX-8350

Grafika: GeForce GTX 660 lub Radeon R9 280

Pamięć: 8 GB RAM + 90 GB na dysku SSD

Z kolei zalecana konfiguracja sprzętowa (wysokie ustawienia graficzne / rozdzielczość 1080p / płynność 60fps) prezentuje się następująco:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 2700X

Grafika: GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 5700 XT

Pamięć: 16 GB RAM + 90 GB na dysku SSD

Źródło: Blizzard