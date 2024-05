Jak stworzyć własną grę 2D? Wielu adeptów sztuki gamedevu sięga po GameMaker - popularny silnik służący do tworzenia gier dwuwymiarowych. Narzędzie jest konsekwentnie rozwijane, o czym świadczy potężna aktualizacja GameMaker 2024. Nowe funkcje usprawnią proces twórczy.

Silnik GameMaker, mimo że nie może pochwalić się takimi możliwościami jak Unreal Engine 5.4, jest chętnie wybierany przez entuzjastów tworzenia gier 2D. Warto odnotować to, co przygotowano dla użytkowników tego programu. Potężna aktualizacja GameMaker na rok 2024 r. to kilka nowych, jakże istotnych funkcji.

Aktualizacja silnika GameMaker: oto nowe funkcje w 2024

GameMaker i obsługa Javy staje się faktem. Od teraz programiści mogą tworzyć gry w GameMaker Language (GML) oraz w języku JavaScript. Co więcej, twórcy badają możliwość obsługi innych języków, w tym C#.

Użytkownicy GameMakera wkrótce otrzymają nowy Runtime (GMRT). Jest to element odpowiedzialny za kod gry podczas rozgrywki. W nowej wersji kod będzie wykonywany znacznie szybciej, dzięki czemu możliwe stanie się tworzenie bardziej dynamicznej i złożonej rozgrywki. Nowy Runtime był testowany od ubiegłego roku w ramach zamkniętej bety. Teraz nadszedł czas na wdrożenie otwartej bety.

Użytkownicy GameMaker mogą korzystać z przeprojektowanego edytora kodu. Nowy interfejs dostępny jest już dostępny w wersji beta. Twórcy tym samym mogą skorzystać z wielu ciekawych opcji, jak np. k widok kodu obejmujący cały obiekt, minimapa, czy automatyczna dokumentacja.

Z kolei Prefabs to nowe narzędzie, które umożliwia programistom bezproblemowe wykorzystywanie zasobów źródłowych na wielu projektach jednocześnie. Wszelkie modyfikacje dokonane w oryginalnych zasobach spowodują ich automatyczną aktualizację gdziekolwiek tylko zostały użyte.

– Na naszą społeczność zawsze możemy liczyć jeśli chodzi o funkcje jakie chcą widzieć w swoim ulubionym silniku do tworzenia gier. Jesteśmy przekonani, iż tegoroczna aktualizacja zostanie dobrze przyjęta przez setki tysięcy użytkowników, jak i nowych twórców. – mówi Russell Kay, Szef GameMaker. – Wprowadzone opcje i funkcjonalności jak nowy Runtime, czy edytor kody odmienią nie tylko sposób tworzenia gier, ale przede wszystkim - ku uciesze graczy - polepszą samą rozgrywkę.

Źródło: GameMaker, zdjęcie otwarcia: GameMaker/YouTube