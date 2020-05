Niezły DiRT 4 i jeszcze lepszy DiRT Rally 2.0, który szybko trafił do naszego rankingu najlepszych gier wyścigowych i rajdowych ostatnich lat – te produkcje zamykają „brudne” portfolio ekipy Codemasters. Ta zapowiedziała właśnie, że wkrótce zapowie coś nowego spod tego znaku i będzie to „coś innego”.

DiRT Rally 3.0 raczej odpada – raz, że to nie byłoby nic nowego, a dwa, że dopiero co świętowaliśmy premierę „dwójki”. DiRT 5 mógłby być czymś nowym, ale trudno powiedzieć, na czym ta „inność” miałaby polegać. W tweecie znajduje się jednak także (i to napisane wersalikami) hasło Flat Out. Czyżby więc miała powrócić właśnie ta marka?

Whilst one journey remains FLAT OUT, another journey is about to begin.



A letter to our incredible DiRT Rally 2.0 players: https://t.co/Lh49hfjnu9



Now, prepare for something… different. pic.twitter.com/6Uavy84d9B