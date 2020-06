Czekacie na DIRT 5? Wygląda na to, że wszystko idzie po myśli Codemasters i gra zadebiutuje zgodnie z założeniami. A to nie jedyna dobra wiadomość od twórców.

Kiedy premiera DIRT 5? Codemasters odkrywa wszystkie karty

Już od momentu zapowiedzi DiRT 5 akcentowano, że gra zadebiutuje w październiku. Później trzymano się właśnie takiego określenia, które teraz zostało doprecyzowane. Premiera DIRT 5 została zaplanowana na 9 października. Data dotyczy wydań na PC oraz konsole Xbox One i PlayStation 4. W najbliższej przyszłości powinny pojawić się szczegóły wydań na PlayStation 5 i Xbox Series X.

Wspomnianą datę potwierdza ostatni zwiastun gry. Jest on jednak interesujący także z innego powodu. Zdradza bowiem obsadę trybu kariery. Nie byle jaką, bo zaroi się w niej od gwiazd świata gier i sportów motorowych. Twórcom udało się zaprosić do współpracy takich aktorów jak Troy Baker oraz Nolan North. To właśnie oni użyczyli głosu głównym bohaterom tego trybu rozgrywki. Za komentarz odpowiadać będą natomiast James Pumphrey i Nolan Sykes z Donut Media, poprowadzą też DIRT Podcast by Donut Media z udziałem specjalnych gości (pojawi się m. in. Jamie Chadwick).

Gameplay z trybu kariery DIRT 5

Pozostając w temacie warto wspomnieć o materiale opublikowanym przez redakcję GameSpot. Prezentuje on fragmenty rozgrywki z wspomnianego trybu, który ma być mocną stroną DIRT 5. Poza wymienioną wyżej obsadą gracze powinni spodziewać się 5 rozdziałów i ponad 130 wydarzeń.

„Tryb kariery w DIRT 5 jest podstawą gry i daje graczowi wciągającą zabawę z możliwością wielu wyborów. Troy, Nolan i Donut Media stworzyli żywy świat, do którego gracz zechce należeć i w nim współzawodniczyć. To od niego zależy, czy uda mu się pokonać wyzwania i zwyciężyć w Głównym Wydarzeniu." - Robert Karp, DIRT 5 Development Director w Codemasters

Źródło: Codemasters, GameSpot