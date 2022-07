Konsole do gier

Komunikator Discord w końcu będzie działać na konsolach Xbox. Gracze będą mogli wykorzystać platformę do rozmowy m.in. podczas rozgrywki cross-play z posiadaczami komputerów. Funkcja na razie jest dostępna tylko dla insiderów.

Komunikator Discord na konsolach Xbox - na razie nie dla wszystkich

Gracze doskonale wiedzą, jak niezastąpionym narzędziem jest komunikator w trakcie gry wieloosobowej. Komunikacja głosowa jest nieporównywalnie wygodniejsza w porównaniu do czatu tekstowego - głównie ze względu na czas reakcji.

W grach, gdzie ciągła komunikacja jest kluczem do sukcesu gracze zwykle wybierają popularny w ostatnim czasie komunikator Discord. Można tam tworzyć prywatne serwery i właściwie dowolną liczbę pokojów do rozmów. Do tej pory korzystać z niego mogli przede wszystkim posiadacze pecetów. W końcu jednak Discord trafił również na konsole Xbox.

Konfiguracja Discord na Xbox - niezbędny będzie smartfon z aplikacją Xbox (Źródło: Discord)

Funkcja na razie jest testowana przez Microsoft, zatem wypróbować Discord mogą tylko członkowie programu Xbox Insider. Niemniej, komunikator będzie dostępny dla wszystkich… „wkrótce”.

Konfiguracja Discord na Xbox

Jeśli jesteś członkiem programu Xbox Insider - aby wypróbować Discord na swojej konsoli przejdź do zakładki Grupy i rozmowy (po kliknięciu przycisku Xbox na padzie). W tym miejscu pojawi się komunikat o możliwości sprawdzenia czatu głosowego na Discord, a razem z nim kod QR do zeskanowania telefonem.

Kolejne kroki obejmuje połączenie konta Xbox z komunikatorem Discord. Jedynym minusem aktualnego rozwiązania jest brak dedykowanej aplikacji Discord na konsole. Zamiast tego, do prowadzenia rozmów konieczne jest posiadanie aplikacji na smartfonie, która służy do przesyłania połączeń do Xboxa.

Będziecie korzystać z Discorda na Xboxie, czy przyzwyczailiście się już do wbudowanego komunikatora? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Discord, Microsoft