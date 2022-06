Disney+ wystartuje w Polsce już w przyszłym tygodniu. Zostało tylko kilka dni, by skorzystać z oferty promocyjnej na start. Dzięki niej wykupisz dostęp do usługi za dwie trzecie normalnej ceny.

Disney+ w Polsce – już wiadomo, że warto

Disney+ w Polsce będzie dostępny od 14 czerwca bieżącego roku i już teraz wiadomo, że warto będzie z niego skorzystać. Już w dniu premiery znajdziemy tam gorące seriale, takie jak The Mandalorian, Moon Knight czy The Book of Boba Fett, jak również takie hity filmowe jak Hamilton, West Side Story, To nie wypanda czy Oczy Tammy Faye, a tydzień później także Doktor Strange w multiwersum obłędu. Do tego możemy liczyć na nowości ze świata Marvela, Gwiezdnych wojen czy studia Pixar. Krótko mówiąc: będzie co oglądać.

Mega promocja: rok Disney+ w cenie 8 miesięcy

Disney+ będzie kosztować mniej więcej tyle, co konkurencja – miesięczny abonament wyniesie 28,99 zł. Jeśli jednak skorzystasz z promocji na start, to sporo zaoszczędzisz. W cenie 8 miesięcy wykupisz dostęp na okrągły rok. Wystarczy, że do 13 czerwca (do godziny 23.59) zarejestrujesz się na stronie usługi, a następnie skorzystasz z podesłanego linku – wtedy cena rocznego abonamentu automatycznie spadnie do 229,90 zł. Brzmi nieźle, prawda?

Biorąc pod uwagę ofertę i promocje, takie jak ta, zupełnie nie dziwi fakt, że Disney+ dynamicznie zyskuje użytkowników – w przeciwieństwie do Netfliksa. Czy ty też zamierzasz dołączyć do tego grona?

