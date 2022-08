Aplikacje mobilne na smartfony oraz tablety stały się nieodłącznym elementem naszej codziennej rzeczywistości. Jednak nie wszystkie należycie spełniają swoje funkcje.

Dzisiaj, aby odpowiadać na wymagania rynku online, nie wystarczy mieć nowoczesną, responsywną stronę internetową. Potrzebna jest również funkcjonalna aplikacja mobilna.

Bez aplikacji jak bez dłoni

Mobilne aplikacje ułatwiają nasze życie. Używamy ich, by sprawdzić pogodę, zamówić jedzenie, zrobić zakupy czy nadać przesyłkę kurierską. Coraz częstsze realizowanie różnych potrzeb przez aplikacje mobilną rzecz jasna przekłada się na ilość czasu, jaki spędzamy, używając ich. Badania przeprowadzone przez firmę App Annie dowodzą, że średni dzienny czas, jaki użytkownik mobilny przeznaczył w 2021 roku na użytkowanie aplikacji, wyniósł 4,8 godziny. To wzrost o 30 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2020.

Powyższe liczby wskazują na to, że używanie aplikacji i realizowanie za ich pośrednictwem codziennych potrzeb stało się nawykiem, standardem. W takiej sytuacji wyróżnienie się na tym rynku wymaga zaoferowania użytkownikom pewnej wartości dodanej. Może nią być komplementarność.

Aplikacje do zarządzania usługami

Każda aplikacja mobilna powinna być funkcjonalna i intuicyjna w obsłudze, aby w ogóle mieć rację bytu na pęczniejącym rynku. Wspomniany raport App Annie mówi o tym, że w 2021 roku do Google Play (Android) oraz App Store (iOS) trafiły 2 miliony aplikacji. To daje średnią wynoszącą ponad 5 tysięcy na dzień.

Odniesienie sukcesu przy tak dużej konkurencji jest szczególnie trudne w przypadku, gdy ktoś chce przebić się z aplikacją mobilną, która odpowiada na dobrze już rozpoznaną potrzebę. Wtedy przewagę konkurencyjną można spróbować osiągnąć poprzez komplementarność, czyli łączenie różnych funkcji w obrębie jednej platformy. Jest to bardzo widoczne w przypadku apek służących do zarządzania usługami.

Co świadczy o tym, że aplikacja mobilna jest dobra?

Nasz świat ulega „zaaplikowaniu”. Poszczególne aspekty naszego codziennego życia upakowywane są w atrakcyjne wizualnie interfejsy, które świecą na ekranach naszych smartfonów.

Nie zawsze jednak owe „zaaplikowanie” świata odbywa się w odpowiedni sposób. Czy można wskazać jakieś uniwersalne wyznaczniki, które pozwolą ocenić, czy dana aplikacja jest po prostu dobra?

Pierwszą kwestią jest odpowiedź na zasadnicze pytanie: czy ta aplikacja mobilna jest rzeczywiście potrzebna? Chodzi o to, czy odpowiada ona na potrzeby, które wcześniej nie zostały zaspokojone w taki właśnie sposób albo w ogóle nie funkcjonowały w świadomości ludzi. Jeśli realizuje ona potrzeby, które są znane, a co więcej istnieją inne narzędzia, które na nie odpowiadają, to warto zadać dodatkowe pytanie: czy jest skuteczniejsza od konkurencyjnych interfejsów?

Kolejny aspekt to wygląd. Aplikacja mobilna powinna mieć przejrzysty, świeży i nowoczesny design. Co więcej, w niektórych przypadkach (np. gdy mamy do czynienia z aplikacją do czytania) dobrze byłoby, gdyby użytkownik mógł dostosować do swoich preferencji jej układ oraz warstwę wizualną.

Wyznacznikami tego, czy aplikacja jest dobra, są również jej kompatybilność i responsywność. Powinna ona sprawnie działać na różnych wersjach danego systemu (także starszych) i różnych modelach urządzeń mobilnych. Rzecz jasna nie może się crashować – nic nie wkurza bardziej niż wyłączająca się apka np. podczas robienia zakupów czy zamawiania kuriera.

W końcu aplikacja powinna być regularnie aktualizowana. Nie ma w świecie online rzeczy idealnych. Sporo niedopasowań, niedoróbek czy po prostu bugów ujawnia się dopiero podczas użytkowania aplikacji. Zatem na jej kształt powinni mieć wpływ przede wszystkim jej użytkownicy – przy opracowywaniu aktualizacji i poprawek należy się kierować ich sugestiami.

Jedna aplikacja do zamawiania kuriera i śledzenia? Wszystkie firmy kurierskie w jednym miejscu?

