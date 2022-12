DoNotPay, firma oferująca „pierwszego na świecie prawnika-robota", ogłosiła powstanie nowego chatbota opartego na sztucznej inteligencji. Pomoże on w negocjowaniu rachunków, anulowaniu subskrypcji i wielu innych kwestiach.

Chatbot DoNotPay zajmie się rozmową z obsługą klienta

DoNotPay, platforma praw konsumentów i roszczeń prawnych, ogłosiła uruchomienie swojego chatbota, opartego na sztucznej inteligencji. Pomoże on w negocjowaniu rachunków i anulowaniu subskrypcji bez konieczności osobistego kontaktowania się z obsługą klienta. Chatbot oparty jest na innych usługach, oferowanych już przez firmę - wśród nich można znaleźć między innymi funkcję generowania i przesyłania dokumentów do różnych podmiotów, pomoc w składaniu skarg czy w walce z mandatami za parkowanie.

Wszystkie te usługi bazują jednak na szablonach, natomiast chatbot AI potrafi znacznie więcej, co podkreśla Joshua Bowder, dyrektor generalny DoNotPay:

Przez ostatnie pięć lat korzystaliśmy głównie z systemów opartych na regułach, a rozumiem przez to szablony. Wyszkoliliśmy tę sztuczną inteligencję, aby działała jak prawnik-robot dla konsumentów i liczba sporów, którymi możemy się zająć, znacznie wzrosła, ponieważ możemy zajmować się sprawami, w których możesz odpowiedzieć, zamiast wysyłać tylko jeden szablon.

Bot DoNotPay jest zbudowany na bazie GPT-3 API, podstawowego zestawu narzędzi używanego przez najnowszego chatbota OpenAI - ChatGPT. Joshua Bowder opublikował na Twitterze wersję demonstracyjną narzędzia, w której widać, jak chatbotowi udaje się uzyskać zniżkę na rachunek za Internet, za pośrednictwem Xfinity - czatu na żywo. Po połączeniu z przedstawicielem obsługi klienta, bot prosi o lepszą stawkę, korzystając z danych konta podanych przez klienta. Powołuje się przy tym na problemy z usługami Xfinity i grozi podjęciem kroków prawnych, na co pracownik odpowiada propozycją zmniejszenia miesięcznego rachunku o 10 dolarów.

rozwiń

Chatbot DoNotPay nie będzie zmyślać i wyolbrzymiać faktów

Bot DoNotPay wydaje się bardzo przekonujący podczas całej interakcji z Xfinity - wyolbrzymił awarie Internetu, podobnie jak zrobiłby to klient, jednak nie jest to coś, co będzie możliwe, gdy stanie się dostępny dla wszystkich użytkowników:

Nie pozwolimy na wyolbrzymianie faktów w ostatecznej wersji. Ale bot nadal będzie agresywny, powołując się na prawa i wywołując emocje.

Co ciekawe, jak twierdzi Joshua Bowder, jeśli chatbot nie będzie znać odpowiedzi na konkretne pytanie, nie zacznie zmyślać, tylko zatrzyma się i poprosi klienta o pomoc. Firma pracuje aktualnie nad sposobami ostrzegania użytkowników, gdy tak się stanie, aby nie musieli siedzieć przed komputerem i na bieżąco monitorować narzędzia. Ostatecznie bedą oni mogli odpowiedzieć na pytania AI za pośrednictwem wiadomości tekstowej, aby mogła kontynuować swoje negocjacje lub rozmowę. Narzędzie zostanie udostępnione do testów w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Co sądzicie o takim chatbocie? Uważacie, że coś takiego jest potrzebne? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: twitter, theverge, donotpay.com