Najdroższy GeForce RTX 5090 wyprzedany. Ludzi nie odstraszyła zaporowa cena

ASUS ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 to marzenie niejednego gracza. Karta została wydana w limitowanej serii tysiąca sztuk i w mgnieniu oka została wyprzedana, mimo zaporowej ceny.

Karta ASUS ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 została zaprezentowana w sierpniu podczas targów Gamescom 2025 i od razu została okrzyknięta jedną z najlepszych wersji RTX 5090 – to konstrukcja zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, którzy poszukują topowego sprzętu. Poniżej możecie zobaczyć jej prezentację – sprzęt prezentuje się zjawiskowo.

Ludzie rzucili się na sprzęt

Zainteresowani musieli uzbroić się w cierpliwość, ale karta w końcu trafiła do sprzedaży. Producent przygotował jedynie limitowaną serię tysiąca sztuk, a jej cena wynosiła 3999 dol., czyli ponad dwukrotnie więcej niż standardowy model GeForce RTX 5090. Z drugiej strony nie jest to tak dużo względem autorskich konstrukcji, których ceny potrafią przekraczać 3 tys. dol.

Wysoka cena Matrixa najwyraźniej nie odstraszyła klientów – jak wskazuje serwis PC Gamer, cały nakład został wyprzedany.

Jaki jest fenomen Matrixa?

ASUS ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 to absolutnie topowa wersja karty graficznej. Świadczy o tym nie tylko efektowne chłodzenie w czerwonej kolorystyce (choć sam design również przyciąga uwagę).

Mówimy o najwydajniejszej karcie graficznej. Na pokładzie znalazł się topowy układ NVIDIA Blackwell, a także 32 GB pamięci GDDR7 512 bit. Producent zastosował również podwójny system zasilania, który pozwala dostarczyć do karty nawet 800 W mocy. Takie rozwiązanie umożliwia zwiększenie limitów energetycznych i podniesienie osiągów o ok. 10 proc. względem standardowych wersji RTX 5090.

Nie da się ukryć, że ogromne znaczenie ma też limitowany charakter produktu. Edycja limitowana daje poczucie ekskluzywności, co czyni ją nie lada gratką dla kolekcjonerów. Osoby, które chciałyby ją zdobyć teraz, będą musiały polować na egzemplarze z rynku wtórnego – o ile ktoś zdecyduje się na sprzedaż. A jeśli już, to zapewne w jeszcze wyższej cenie.