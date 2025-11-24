Nawet -67% z okazji Black Week. Od air fryerów po smartwatche

4cv Mobile z okazji Black Week udostępnia urządzenia w promocji do -67%. W ofercie znajdują się air fryery, smartwatche, suszarka do włosów oraz skaler do zębów.

Specjalne obniżki oferowane przez 4cv Mobile – dystrybutora marek takich jak Cecotec, Alpina, Bemi czy Inoly – potrwają od 24 listopada do 1 grudnia.

AGD do kuchni w promocji

Cecotec Cecofry&Grill DuoHeat 6500 łączy funkcje frytkownicy, grilla i piekarnika. Ma 6,5 l pojemności i 2200 W mocy. Podwójne grzałki zapewniają równomierne nagrzewanie, a 12 programów i panel LED ułatwiają gotowanie. Do nabycia będzie w promocji -40%, 2 cenie 269 zł.

Alpina Airfryer 2×4 l oferuje dwa niezależne kosze o łącznej pojemności 8 l i moc 1700 W. Zakres temperatur 40–200 °C, osiem programów i cyfrowy timer wspierają przygotowanie różnych dań. Antypoślizgowe nóżki i nieprzywierająca powłoka poprawiają komfort użytkowania. W ramach promocji, frytkownicę beztłuszczową będzie można nabyć za 249 zł.

Smartwatche Bemi: lekkość i czujniki zdrowotne

Bemi Ven waży ok. 25 g, ma ekran 1,09 cala (240×240 px) i klasę IP67. Monitoruje tętno, sen i saturację, a do tego obsługuje 22 tryby sportowe. Smartwatch można połączyć z aplikacją na smartfona za pomocą Bluetooth. Bateria ok. 150 mAh wspiera codzienne użytkowanie. W ramach promocji kupić można go już za 99 zł.

Bemi TER2 posiada ekran 1,4 cala IPS TFT (240×240 px), chip Realtek RT8762C i baterię 160 mAh, Bluetooth 5.0, IP67 oraz czujniki: tętno, SpO2, temperatura ciała. Tryby sportowe i aplikacja FitCloudPro dają szeroką personalizację. Z promocją -60% smartwatch dostępny jest w cenie 59 zł, w wersji niebieskiej i różowej.

Pielęgnacja włosów i jamy ustnej Inoly

Inoly Jet Dry to suszarka 1800 W z jonizacją 200 mln jonów/s. Silnik 110 000 obr./min generuje do 23 m/s. Dodatkowo, trzy poziomy nadmuchu i trzy zakresy temperatury zapewniają optymalną pielęgnację. Trójkolorowy pierścień LED sygnalizuje aktualną temperaturę. Sama suszarka natomiast generuje hałas o zaledwie 59 dB. Cena: 199 zł.

Inoly Ultradźwiękowy Skaler do Zębów oferuje 5 poziomów drgań 38 kHz, obudowę IPX6 i wymienne końcówki. To kompaktowe, bezprzewodowe urządzenie do usuwania kamienia i osadów w domu kosztuje już 79 zł.



