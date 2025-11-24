Procesory Intel Core Ultra 300 zbliżają się wielkimi krokami. Nowe jednostki mają zaskoczyć nie tyle wydajnością procesora, co osiągami zintegrowanego układu graficznego — jego możliwości mają nawet przekraczać podstawowe karty graficzne w komputerach.

Procesory Intel Core Ultra 300 (Panther Lake) od miesięcy rozpalają wyobraźnię entuzjastów sprzętu — i nic dziwnego. To właśnie te jednostki mają zasilić kolejną generację laptopów, od lekkich ultrabooków po potężne maszyny przeznaczone do gier i profesjonalnych zastosowań.

Podczas konferencji Intel Technology Tour miałem okazję zobaczyć Panther Lake w akcji. Pokaz wyraźnie sugerował, że Intel szykuje duży krok naprzód, ale na rynkowy debiut zestawu nowości przyjdzie nam jeszcze poczekać - oficjalna premiera została zaplanowana na początek 2026 r., podczas targów CES 2026.

Najwięcej emocji budzi nowy układ graficzny zintegrowany z procesorem. Mimo że Panther Lake wprowadza zupełnie świeżą architekturę CPU, to właśnie iGPU wzbudza największe oczekiwania. Najnowsze przecieki wskazują, że jego wydajność może zbliżyć się do poziomu kart graficznych znanych z komputerów stacjonarnych — co, jeśli się potwierdzi, będzie jedną z największych rewolucji w mobilnym sprzęcie od lat.

Nowa grafika

Nowe procesory mają zaoferować znacznie wydajniejszą grafikę — w topowych modelach znajdziemy układ Intel Arc B390, wyposażony nawet w 12 jednostek obliczeniowych opartych na architekturze Xe3.

Według przecieków użytkownika OneRaichu, grafika Arc B390 ma osiągać ponad 7 tys. punktów w benchmarku 3DMark Time Spy. Jak zauważa serwis WCCFTech, to wynik około dwukrotnie lepszy od poprzednich zintegrowanych układów, takich jak Intel Arc 140T czy AMD Radeon 890M.

Taka wydajność plasuje Arc B390 na poziomie karty GeForce RTX 3050, która jeszcze niedawno była popularnym wyborem w tańszych laptopach i komputerach do grania. Tym razem podobne możliwości mamy otrzymać w formie zintegrowanego układu graficznego.

Gracze mają na co czekać?

Pierwsze informacje prezentują się bardzo obiecująco, ale na razie opieramy się wyłącznie na wynikach jednego benchmarku. Aby wyciągnąć ostateczne wnioski, trzeba poczekać na więcej szczegółów oraz testy w grach.

PS. Podczas Intel Technology Tour miałem okazję zobaczyć procesor w akcji — topowy układ graficzny bez problemu radził sobie z najnowszą odsłoną Painkillera. Daje to nadzieję na dobre możliwości też w innych grach.