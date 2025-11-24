Black Friday z vivo. Rabaty w Media Expert

vivo i Media Expert połączyły siły z ofertą na Black Friday. Promocja ma objąć przekrój urządzeń - od "zaawansowanych i wydajnych, po solidne". Klienci będą mogli zaoszczędzić do 500 zł.

W specjalnych cenach będzie można zakupić modele X200 FE, V50, V50 Lite (w wersjach 5G i 4G) oraz Y19s. Oferta obowiązuje w sklepie Media Expert do wyczerpania zapasów.

X200 FE - profesjonalny aparat i kompleksowy smartfon

Dostępny w cenie regularnej 3499 zł, ten smartfon będzie można nabyć z obniżką aż o 500 zł, za 2999 zł. Model ten wyróżnia się poręczną konstrukcją z wyjątkową wydajnością. Aparat, opracowany przy współpracy z marką ZEISS, zadowoli nawet najbardziej wymagającego amatora fotografii.

Telefon oferuje 50 MP teleobiektyw ZEISS Super Telephoto z 3× zoomem optycznym i 100× przybliżeniem cyfrowym. Dodatkowo, nie trzeba się martwić o noszenie powerbanku - bateria BlueVolt o pojemności 6 500 mAh z szybkim ładowaniem 90 W zapewnia niezwykłą wytrzymałość.

Smartfon dodatkowo ma flagowy procesor MediaTek Dimensity 9300+ i 6,31-calowy ekran Master Color o wysokiej jasności oraz odporność na wodę i kurz (IP68/IP69).

V50 - portrety jak od fotografa

Podobnie interesującą wydaje się oferta na vivo V50. Po spadku ceny o 300 zł, telefon nabyć będzie można za 1999 zł. Model przypadnie do gustu szczególnie osobom lubiącym robić zdjęcia portretowe. V50 posiada zaawansowany system trzech aparatów ZEISS, w tym główny 50 MP. Dodatkowo o jakość zdjęć dbają oświetlenie AI Aura Light 2.0 oraz stylizowane tryby portretowe.

Procesor Snapdragon 7 Gen 3 napędza smartfona. 12 GB RAM z możliwością rozszerzenia pozwala z kolei na płynne działanie wielu aplikacji. Długie użytkowanie telefonu zaś zapewnia bateria BlueVolt 6 000 mAh z ładowaniem 90 W.

V50 Lite - budżetowa opcja z gwarancją jakości

Model V50 Lite 5G będzie można kupić za 999 zł (zamiast 1199 zł). Wersja 4G zaś dostępna będzie za jedyne 949 zł. Oba smartfony są smukłe i lekkie, z baterią 6 500 mAh, aparatem głównym 50 MP z portretowym oświetleniem Aura Light oraz certyfikaty odporności na kurz, wodę i upadki (IP65).

V50 Lite 5G wyróżnia się zaś ultraszerokokątnym obiektywem 8 MP, ekranem P-OLED 6,77″ 120 Hz i głośnikami stereo Hi-Res.

Wersja 4G natomiast oferuje wydajny procesor Snapdragon 685 oraz pamięć RAM 8+8 GB. Połączenie to zapewnia

płynne działanie i solidną wydajność w codziennym użytkowaniu".

Y19s - niska cena nie z tej ziemi

Najtańsza opcja, vivo Y19s 6+128 GB dostępna będzie w cenie 399 zł zamiast 499 zł. Y19s ma 6,68-calowy ekran HD+, baterię 5 150 mAh, aparat 50 MP oraz diodę powiadomień Dynamic Light. Nadaje ona urządzeniu charakter i ułatwia korzystanie z powiadomień. Dzięki temu telefon stanowi doskonały gadżet dla tych, którzy potrzebują jak najprostszego, najtańszego i jednocześnie jakościowego urządzenia.