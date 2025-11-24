Ostatni dzwonek na Black Month w Dreame. Przegląd hitów z rabatem do 45%

Listopad powoli dobiega końca, a wraz z nim finał jednej z najciekawszych akcji promocyjnych w świecie domowego AGD. Dreame, marka, która w ostatnich latach szturmem zdobyła zaufanie milionów użytkowników, kończy swój "Black Month".

Materiał sponsorowany przez Dreame

To ostatnia chwila, by skorzystać z rabatów sięgających nawet 45% i wyposażyć dom w nowoczesne technologie przed świąteczną gorączką.

Zamiast jednodniowego szaleństwa, Dreame postawiło w tym roku na miesiąc przemyślanych zakupów. Jednak czas na decyzję właśnie się kurczy – akcja promocyjna trwa tylko do 1 grudnia. Jeśli zastanawialiście się nad zakupem robota sprzątającego, bezprzewodowego odkurzacza pionowego czy suszarki, to jest to ostatni moment na analizę oferty.

Dla fanów pełnej automatyzacji – Dreame X50 Ultra i X50 Ultra Complete



Dla osób marzących o całkowitym przekazaniu domowych obowiązków technologii, najciekawszą propozycją jest flagowy robot Dreame X50 Ultra, dostępny również w wariancie Complete, który zawiera zestaw akcesoriów pozwalający na całkowicie bezobsługowe sprzątanie nawet do 100 dni. To zaawansowane urządzenie, które dzięki systemowi ProLeap™ potrafi unosić się, by bez trudu pokonywać progi i dywany o wysokości do 6 cm. Robot dysponuje potężną siłą ssania na poziomie 20 000 Pa, co pozwala na skuteczne usuwanie głęboko osadzonych zabrudzeń, a innowacyjny system OmniDirt™ Detection 2.0 precyzyjnie rozpoznaje rodzaj brudu. Całość dopełnia stacja PowerDock 8w1, która automatyzuje procesy konserwacji, w tym opróżnianie kurzu do worka, oraz technologia MopExtend™ RoboSwing, wysuwająca mop w celu dokładnego mycia krawędzi.

Jest to sprzęt dla entuzjastów technologii, którzy cenią sobie bezobsługowość i chcą, aby robot sprzątał dokładnie nawet pod niskimi meblami dzięki systemowi VersaLift Navigation.

Potężne odkurzacze pionowe – Dreame Z30 i Z30 AquaCycle

Jeśli wolisz mieć kontrolę w swoich rękach, ale oczekujesz bezkompromisowej wydajności, kluczowym punktem kończącej się promocji jest seria Z30. Podstawowy model Dreame Z30 oferuje imponującą siłę ssania 28 000 Pa i system filtracji o skuteczności 99,99%, co czyni go idealnym wyborem dla osób szukających sterylnej czystości. Urządzenie inteligentnie wykrywa rozmiar cząsteczek kurzu, automatycznie dostosowując siłę ssania, a jego bateria pozwala na pracę do 90 minut.

W tej samej linii dostępny jest wariant Dreame Z30 AquaCycle, który dzieli z wersją podstawową potężny silnik 150 000 RPM, ale wyróżnia się funkcją aktywnego mycia podłóg. Wykorzystuje on innowacyjny system AquaCycle™, który w każdym cyklu używa wyłącznie czystej wody, eliminując brud i plamy w jednym przejściu, co stanowi ogromne ułatwienie dla osób chcących jednocześnie odkurzać i mopować.

Sterylna czystość i dogłębne mycie podłóg – Dreame H15 Pro

W segmencie urządzeń Wet&Dry, które radzą sobie z każdym rodzajem bałaganu, wyróżnia się model H15 Pro. Jest to sprzęt 2w1 o sile ssania 21 000 Pa, w którym nacisk położono przede wszystkim na higienę i wygodę użytkowania. Po zakończonym sprzątaniu szczotka urządzenia jest automatycznie myta wodą o temperaturze 100°C, a następnie suszona gorącym powietrzem w zaledwie 5 minut, co zapobiega rozwojowi bakterii i przykrych zapachów.

Dzięki systemowi GlideWheel™ manewrowanie odkurzaczem jest niezwykle lekkie, a konstrukcja pozwalająca na położenie go pod kątem 180° umożliwia skuteczne dotarcie pod meble, co czyni go idealnym narzędziem do kompleksowych porządków.

Sprzęt-orkiestra – Dreame H14 Dual

Dla niezdecydowanych, szukających urządzenia do wszystkiego, idealną opcją jest Dreame H14 Dual. Ten wszechstronny sprzęt łączy w sobie aż pięć funkcji, umożliwiając sprzątanie zarówno na mokro, jak i na sucho, a jego unikalna konstrukcja pozwala na przekształcenie go w konwencjonalny odkurzacz pionowy. Urządzenie oferuje moc ssania 18 000 Pa i inteligentny system Smart Solution Distribution, który automatycznie dozuje płyn w zależności od stopnia zabrudzenia.

Podobnie jak model H15 Pro, H14 Dual potrafi pracować na płasko, a po sprzątaniu samodzielnie czyści się i suszy w temperaturze 60°C. Jego wydajny akumulator zapewnia do 40 minut pracy w trybie mopowania lub do 75 minut przy odkurzaniu, co wystarcza na posprzątanie dużego domu.

Zdrowe gotowanie bez kompromisów – Dreame AF30

Promocje obejmują nie tylko urządzenia sprzątające, ale także innowacje kuchenne. Dreame AF30 to airfryer o pojemności 7 litrów, który umożliwia przygotowanie zdrowych posiłków dla całej rodziny bez użycia tłuszczu. Model ten wyróżnia się unikalnym systemem 360° Dual-Source Cyclonic Heat™, który dzięki grzaniu z góry i dołu eliminuje uciążliwą konieczność obracania potraw w trakcie pieczenia.



Urządzenie dba o to, by dania nie były przesuszone, wykorzystując technologię nawilżania SmartSteam 3X Infuse™. Precyzję zapewnia czujnik NTC monitorujący temperaturę 5 razy na sekundę, a wygodę użytkowania dopełnia kosz pokryty nanoceramiczną powłoką, który po skończonym gotowaniu można bezpiecznie umyć w zmywarce.

Pielęgnacja włosów w domu i w podróży – Dreame Gleam i Glory Pocket

Finał promocji to także doskonały moment na zakup zaawansowanych suszarek do włosów. Do codziennego użytku świetnie sprawdzi się Dreame Gleam, która dzięki silnikowi osiągającemu 110 000 obrotów na minutę suszy włosy w zaledwie 3 minuty, dbając o ich kondycję poprzez stałą kontrolę temperatury i generowanie 200 milionów jonów. Z kolei osoby aktywne i często podróżujące powinny zwrócić uwagę na model Dreame Pocket Pro. Ta ważąca zaledwie 300 g suszarka o składanej konstrukcji oferuje potężny przepływ powietrza 70 m/s, co pozwala wysuszyć krótkie włosy w 40 sekund. Co więcej do modelu dołączony jest zestaw akcesoriów, a w nim m.in. dysza wygładzająca oraz dwie nasadki do loków.

Oba urządzenia udowadniają, że wysoka wydajność może iść w parze z cichą pracą i dbałością o zdrowie włosów.

Ostatnia szansa na zakup: Oferta Dreame Black Month przepadnie bezpowrotnie 1 grudnia. Warto sprawdzić pełną ofertę u oficjalnych partnerów marki, zanim okazje znikną z półek.

Materiał sponsorowany przez Dreame