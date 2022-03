Polski rząd co jakiś czas zaskakuje nas ustawami, które (w teorii) mają pomóc najuboższym. Najnowszy pomysł z dopłatą do telewizora jest tutaj wyjątkowo dyskusyjny. Posłowie Konfederacji zaproponowali, aby rząd poszedł o krok dalej...

Chodzi rządowy program dofinansowania do zakupu telewizora lub dekodera, który ruszył kilka dni temu - świadczenie w wysokości 100 zł ma być przyznawane w związku z przejściem na nowy standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T2/HEVC).

Pomysł rządu jest wyjątkowo dyskusyjny, co wykorzystali posłowie Konfederacji.

Konfederacja apeluje o dopłaty do kart graficznych :-)

Artur Dziambor w swoim wystąpieniu w Sejmie zwrócił uwagę na platformę TVP World, której odbiór na komputerze ma wymagać najlepszej karty graficznej. Poseł Konfederacji zasugerował, że w takiej sytuacji rząd powinien zastanowić się właśnie nad dopłatami do kart graficznych. Pojawiły się też pomysły dopłaty do konsoli PlayStation 5 i smartfonów.

Jeśli liczyliście na kilka stówek od rządu do nowego RTX-a lub Radeona, to... niestety musimy Was zmartwić – taki pomysł nie trafi pod obrady Sejmu (mamy nadzieję!). Pomysły Dziambora to oczywista ironia, która ma wyśmiać specyficzne ustawy rządu, często kojarzone z populizmem i rozdawnictwem.

Swoją drogą warto dodać, że ostatnio ceny kart graficznych poszły mocno w dół. Jeśli zastanawiacie się nad zakupem nowego sprzętu, koniecznie zerknijcie do naszego zestawienia najlepszych kart graficznych do grania.

