Dramatyczny spadek cen gruntów w metaversie

Ceny cyfrowych gruntów w metaversie dramatycznie spadły, tracąc nawet 95 proc. wartości. PKO BP inwestuje w wirtualne działki, eksperymentując z technologią immersywną i planując kolejne innowacyjne projekty.

Zgodnie z raportem "CoinGecko", ceny cyfrowych gruntów w metaversie doświadczyły dramatycznych spadków, sięgających od 55 proc. do 95 proc.. Najbardziej ucierpiały projekty takie jak Sandbox, gdzie cena działek spadła aż o 95 proc. Cyfrowe grunty, które kiedyś kosztowały fortunę, teraz są dostępne za ułamek pierwotnej wartości. W przypadku NFT Worlds ceny spadły o 45 proc., co jest najmniejszym spadkiem w zestawieniu.

Web3 i upadek cen cyfrowych parceli

Popularność metaversu osiągnęła szczyt na początku 2022 roku, po czym zaczęła gwałtownie spadać. Spadki cen cyfrowych gruntów odzwierciedlają ogólny trend na rynku kryptowalut. Średnie ceny w 2024 roku wynoszą od 0,08 do 1,88 ETH, co stanowi spadek o 72% w stosunku do najlepszych lat metaversmum. Również wartość ethereum, w którym wyceniano działki, mogła być wówczas wyższa niż obecnie.

Co to jest metaversum? Metaversum to wirtualny świat, który jest cyfrowym odpowiednikiem rzeczywistości. W metaversie użytkownicy mogą wchodzić w interakcje w czasie rzeczywistym, tworzyć postacie, nabywać wirtualne przedmioty, takie jak ubrania czy nieruchomości, a także uczestniczyć w różnych formach rozrywki, edukacji czy pracy. Metaversum łączy elementy technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR), wirtualnej rzeczywistości (VR), blockchainu i internetu, tworząc zintegrowane, trójwymiarowe środowisko, dostępne dla użytkowników z całego świata.

PKO BP wchodzi do metaversu

Jak podaje Bankier.pl, PKO BP, największy polski bank, zakupił wirtualną działkę w Decentralandzie za 73 000 złotych. Bank planował wykorzystać tę inwestycję do eksperymentów z technologią immersywną oraz do organizacji wirtualnych wydarzeń. Jakub Kaszuba z PKO BP podkreślił, że celem banku było zdobycie wiedzy na temat możliwości metaversu oraz jego potencjalnego zastosowania w bankowości.

Plany na przyszłość

PKO BP zamierza kontynuować eksperymenty z technologią metaversum, planując kolejne wirtualne wydarzenia i rozwój nowych projektów. Bank chce wykorzystywać tę technologię do budowania zaangażowania klientów oraz do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w relacjach z klientami. Planuje również dalszą eksplorację możliwości wirtualnych światów w gamingu i e-sporcie.

Źródło: Bankier.pl